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Не беременна: Сати Казанова блеснула фигурой в серебристом купальнике
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Не беременна: Сати Казанова блеснула фигурой в серебристом купальнике 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Певица поделилась откровенным фотоснимком.
В прошлом году экс-«фабрикантка» Сати Казанова встретила свою любовь — итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Через несколько месяцев бурного романа на расстоянии пара трижды сыграла свадьбу — сначала официальная церемония в московском ЗАГСе, а затем молодожены устроили пышные отмечания на Кавказе, откуда родом певица, и в Италии, на родине жениха. В СМИ не перестают появляться слухи о грядущем пополнении в семье, однако новое фото в блоге певицы развеяло их. На жарком летнем снимке Сати позирует в серебристом слитном купальнике, подчеркнувшем ее идеальную фигуру.
Отметим, что Сати и Стефано предпочитают не комментировать свою личную жизнь, тем не менее, пара отреагировала на сплетни о проблемах в отношениях.
Фото: Anatoly Lomokhov/Globallookpress, instagram
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