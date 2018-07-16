Не беременна: Сати Казанова блеснула фигурой в серебристом купальнике

Певица поделилась откровенным фотоснимком.

В прошлом году экс-«фабрикантка» Сати Казанова встретила свою любовь — итальянского фотографа Стефано Тиоццо . Через несколько месяцев бурного романа на расстоянии пара трижды сыграла свадьбу — сначала официальная церемония в московском ЗАГСе, а затем молодожены устроили пышные отмечания на Кавказе, откуда родом певица, и в Италии, на родине жениха. В СМИ не перестают появляться слухи о грядущем пополнении в семье, однако новое фото в блоге певицы развеяло их. На жарком летнем снимке Сати позирует в серебристом слитном купальнике, подчеркнувшем ее идеальную фигуру.

Отметим, что Сати и Стефано предпочитают не комментировать свою личную жизнь, тем не менее, пара отреагировала на сплетни о проблемах в отношениях.

Фото: Anatoly Lomokhov/Globallookpress, instagram