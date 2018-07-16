Приятно вспомнить: 8 правдивых историй о первом оргазме

Оргазмы — отличная и не до конца изученная штука, они могут появиться и от стимуляции клитора, и от прикосновений, например, к соскам. Увы, не все способны испытывать оргазм с легкостью. Вот несколько воспоминаний о том, как это случилось в первый раз.

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«Он не первый раз делал мне куннилингус, но впервые мне не захотелось его остановить. Я думала примерно так: «Ой, он хочет ласкать меня языком? Похоже на то… Может, не надо? Я должна его отвлечь. Подожду минутку и… Дыши, дыши детка. Все не так уж плохо! Еще минутку… Ох, как приятно! Тепло! Как здорово! Вау!» А дальше все и случилось, я потом еще долго не могла отдышаться», — Мария, 28 лет.

«Он был моим вторым партнером. Я считала, что и с первым мужчиной все было хорошо, но тут… Я услышала собственные стоны, он почему-то остановился, а я заорала: «Только не останавливайся!» Потом он сказал, что никогда раньше не видел у меня такого выражения лица», — Ольга, 25 лет.

«Мне было 18… Словами не описать то, что я чувствовала тогда. Я и не представляла, что можно получить столько удовольствия! Возбуждаюсь от одного воспоминания», — Наталья, 22 года.

«Год назад мой парень нашел правильный ритм, и — баммм! — все получилось. Мышцы напряглись и завибрировали. Было странно, но очень приятно», — Ева, 25 лет.

«Мы встречались совсем недолго. Он ласкал меня пальцами, это приятно, но не более того. А потом у меня было единственное желание — только бы он не прекращал! Помню, что меня всю трясло от удовольствия», — Марина, 24 года.

«Первый раз я никогда не забуду. Мы лежали на диване в гостиной моих родителей (они были в другой комнате), лениво целовались, а потом он начал ласкать клитор. Это было невероятно! Помню, как меня переполняли эмоции и хотелось, чтобы это никогда не закончилось», — Ольга, 22 года.

«Мне было 19. Однажды я сказала парню, что никогда не испытывала оргазм, он ответил: «Не вопрос!» И потом, когда все было сделано, я подумала, почему никто никогда не говорил, как это здорово?!» — Яна, 23 года.

«Месяц назад я испытала первый вагинальный оргазм с парнем. Это случилось не от секса, а он фингеринга, причем он не касался клитора вообще. И что-то во мне щелкнуло, по всему телу разлилось тепло, я застонала от удовольствия. Пришлось подождать, пока все пройдет», — Марьяна, 20 лет.

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