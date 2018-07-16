«Да нет там костей!»: 10 рассказов мужчин о женских заблуждениях насчет пенисов

Людям свойственно заблуждаться, особенно если речь идет о том, чего у них нет. Мужчины решили развеять популярные мифы о пенисах!

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«Эрекция далеко не всегда наступает по желанию. Порой это происходит в самый неподходящий момент. А вот если хочешь заняться сексом с красивой и готовой на все девушкой — извини, братан, я тебе не помощник», — Вадим, 25 лет.

«Некоторые думают, что если хочется секса, достаточно потрогать пенис. Он, мол, как кнопка для того, чтобы возбудить мужчину. А это не так», — Андрей, 27 лет.

«Два известных мне заблуждения: член очень нежный, с ним надо обращаться ну очень бережно. И второе: он невероятно крепкий и может даже грузы поднимать», — Олег, 30 лет.

«Многие не знают, сколько времени нужно на «перезарядку» после оргазма. Да, иногда эрекция остается, но чаще бывает так, что мозг хочет, а тело нет», — Денис, 23 года.

«Эрекция не происходит только из-за сексуального возбуждения. Она бывает случайной, как будто у пениса есть собственный мозг», — Лев, 31 год.

«Мы не всегда можем контролировать точность попадания в унитаз. Бывает всякое», — Григорий, 23 года.

«Он действительно может сломаться! Так что лучше вести себя чуть-чуть осторожнее», — Вадим, 26 лет.

«Некоторые взрослые женщины действительно считают, что в пенисе есть кость!» — Сергей, 35 лет.

«Есть много причин для отсутствия эрекции. Усталость, возраст, болезнь — все это усложняет возбуждение», — Максим, 26 лет.

«Мы не очень-то любим самоудовлетворение, особенно при наличии альтернативы», — Дмитрий, 27 лет.

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