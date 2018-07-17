4 способа заставить мужчину поработать языком

Оральные ласки: 4 способа, как заставить мужчину поработать языком

Если ваш партнер ну никак не хочет опускаться в зону бикини, не беда. Редакция WMJ.ru точно знает, как получить от него желаемое…

По данным центра семейного и сексуального образования Secrets, оральные ласки своим партнерам дарят приблизительно 90% женщин и только 70% мужчин. Кунилингус действительно по-прежнему воспринимается мужчинами как нечто, на что не стоит обращать должного внимания. Если мужчина не радует оральными ласками, существует несколько способов для того, чтобы подтолкнуть его к этому.

Для начала, конечно же, стоит просто поговорить с партнером. Как и всегда, разговор с мужчиной о том, какие ласки вы хотели бы от него получить, нужно начинать с устойчивой по степени своей необходимости фразы: «Мне очень нравится наш секс, но он мог бы быть лучше, если бы…» Несмотря на то что мужчины не понимают намеков, говорить прямо в лоб, что вы хотите от него оральных ласк, все же не стоит. Нужно помнить о том, что вопросы секса требуют особой деликатности, и если перегнуть палку, то самолюбие партнера может оказаться уязвлено. В любом случае, если вы скажете, что вас очень возбуждает, когда он целует вас там, ни один мужчина не сможет отказаться от того, чтобы доставить своей возлюбленной максимум удовольствия.

Если вы уже завели разговор об оральных ласках, стоит также узнать, почему мужчина не спешит доставить вам это удовольствие. Возможно, у него есть стереотипы на этот счет или он имеет какие-то ложные представления об этом виде ласк. В основном аргументы мужчины, который не намерен ласкать партнершу орально, сводятся к следующим:

— «Я же мужик!» И почему-то именно кунилингус в представлении таких мужчин является тем, что может разрушить маскулинный образ. В таком случае следует подсказать партнеру, что «настоящим мужиком» его сделает именно возможность доставить женщине удовольствие, о котором она мечтает.

— «Это негигиенично». Даже если мужчина никогда не приближался к женским половым органам, он может быть наслышан о таких вещах, как запах рыбы и прочих прелестях, которые очень резво используются в обществе, чтобы охарактеризовать причинное место. Действительно, запах интимной зоны не только может различаться у разных женщин, но еще и меняться во время всего цикла. Единственное, что должен усвоить мужчина: запах интимной зоны — это запах интимной зоны. Там не пахнет розами, но и селедкой не пахнет тоже, если женщина здорова и следит за гигиеной.

— «Я не умею». Нежелание мужчины спускаться ниже пояса может быть продиктовано его боязнью оплошать. Он наверняка не меньше вас переживает, что вам что-то может не понравиться, возможно, у него даже есть опыт оральных ласк, после которого партнерша выразила свое неудовлетворение его способностями. Постарайтесь объяснить мужчине, что вы любите его и очень хотите наслаждаться им целиком. В конце концов, даже если он и не мастер оральных ласк, вы можете позиционировать кунилингус как часть прелюдии.

Для того чтобы попросить мужчину об оральных ласках, вовсе не обязательно говорить об этом прямо. Вот несколько способов, которые без лишних слов помогут партнеру понять, чего вы хотите:

Не стоит исключать такого варианта, что мужчина не удостаивает вниманием интимную зону только потому, что не уверен в том, какие конкретно действия он должен совершать. Он также может быть не уверен в том, что оральные ласки вам понравятся. Невербальные знаки, движения и жесты могут стать для него отличной подсказкой. Например, когда партнер целует твой живот, выгнись так, чтобы лобок оказался ближе к его лицу. Можно запустить руки в волосы мужчины и мягко направить его в сторону промежности. Движения бедрами в сторону мужчины тоже станут хорошим сообщением о том, что он на правильном пути и стоит продолжать.

Если говорить о своих желаниях прямо у вас пока не получается, то вы можете выбрать более креативный способ, чтобы донести свою мысль. Все мы любим игры, потому что они возвращают нас в детское состояние беззаботности, открытости и легкости. Предложите своему партнеру один из вариантов классических игр, но с эротическим подтекстом. Например, можно сыграть в карты на желание, правда, тогда вы должны быть уверены, что ваша тактика игры будет выигрышной. Игра в фанты тоже будет отличным вариантом для демонстрации своих потребностей: предложите партнеру написать на пяти бумажных полосках свои сексуальные желания или фантазии, то же самое должны сделать и вы; поместите все бумажки в коробку, перемешайте и доставайте по очереди, выполняя написанное на них.

Выбирайте такие позиции, в которых та часть тела, которая жаждет ласк, оказывается ближе к лицу партнера. Например, во время минета можете развернуться к партнеру спиной, принимая позу «69», вряд ли он удержится от того, чтобы не начать ласкать вас в ответ. Различные вариации поз также помогут партнеру сохранить комфорт, так как многие позиции для оральных ласк могут быть не слишком удобными. Подложите подушку под грудь мужчины и заодно под свои бедра, чтобы его шея не затекала во время оральных ласк.

Как и все, мужчины очень нуждаются в одобрении их действий во время секса. Похвала при этом может быть выражена не только словами и звуками, но и уточняющими высказываниями, например: «Да, вот здесь очень хорошо». Вы можете постанывать чуть громче всякий раз, когда партнер губами или языком ласкает вблизи интимной зоны, это даст ему понять, что вы жаждете прикосновений именно там. Чем больше одобрений своего действия получит мужчина, тем чаще он будет воспроизводить именно его.

Оральный секс — это прекрасный способ разнообразить ласки, подарить друг другу чувственное удовольствие и просто стать ближе. И если любовник упирается и отказывается дарить те ласки, о которых вы мечтаете, стоит подумать о том, что эгоистичный в сексе мужчина — это не лучший сексуальный партнер.