Дорогие капризы: кто заплатит за женщину

Кто девушку ужинает, тот её и танцует? Всегда ли надо платить за женщину в кафе и ресторане, засыпать подарками, возить на моря. Россия — страна евразийская. Патриархальные традиции Востока и равноправие Запада переплетены в причудливый «клубок».

Существуют разные мнения. Одни утверждают — равноправие уже наступило. Женщины работают наравне с мужчинами, поэтому «ужинают» и «танцуют» себя сами. Другие спорят: женщина есть женщина — сколько бы ни зарабатывала, а подарки и угощения ей нужны.

News.ru попросил феминистку, ведическую женщину и двух психологов высказать мнение на этот счет. Удивительно — категоричнее всех высказались психологи. А последовательница ведического учения позволила женщине платить за себя.

Откуда появилось представление, что за женщину нужно платить? Потому что женщина не работает, не зарабатывает и как бы является человеком второго сорта. Поэтому когда мужчина платит, это очень часто заканчивается его претензией: я заплатил, ты обязана со мной вступить в близкие отношения. Поэтому женщина, соглашаясь на оплату своего счета как бы дает согласие на интимное продолжение. Если платили поровну — то значит никто никому ничего не должен. Захочет — вступит, захочет — нет. Я считаю, что будущее именно за равноправием, колесо истории крутится таким образом. Мы живет в постиндустриальном обществе и равняемся на Европу, не на Азию, даже если многие утверждают обратное

Людмила Полянова, кандидат социологических наук, психолог, психоаналитик, директор психологического центра «Личность:

Несмотря на современные, модные разговоры я за разность гендеров. Она должна соблюдаться, так устроено природой. Мужчина рождается мужчиной, чтобы реализовать свою мужественность, женщина рождается женщиной, чтобы реализовать свою женственность. Заработок, карьера, добыча денег — это задачи мужчины. Самая простое, что делает мужчина — платит за женщину. Тогда на бессознательном уровне она понимает — перед ней настоящий мужчина. И если случится какая-то проблема — он не предложит ей разделить ответственность пополам. Такая патриархальность — это удобно и приятно для женщины. Оплатить совместную поездку — что здесь такого? В ней мужчина наслаждается обществом женщины, которую сам выбрал. Счастливой жизнь будет жизнь только тогда, когда мы правильно распределяем роли в паре. Женщины должны пользоваться своей вторичностью, которую дала нам природа.

Саона, ведунья (трактует веды) ясновидящая:

Согласно ведическим учениям разных народов, заработок денег ложится на плачи мужчин. Но веды допускают ситуацию, когда женщина берёт на себя мужские функции добытчика, а мужчина выполняет функции по дому. Ключевой момент в этом во всём — супруги должны учитывать интересы друг друга. Мужчина все равно остаётся главой семьи и последнее слово — за ним. Всё вышесказанное применимо только к тем людям, которые состоят в официальном браке. Если они только готовятся к созданию семьи — эти правила на них не распространяется. Никто никому ничего не должен. Ухаживать можно, но платить за все мужчина не обязан. И подарками засыпать — тоже. Нигде такого нет за границей. Это наша российская придумка, к ведам она отношения не имеет.

Валентин Денисов-Мельников, клинический психолог, телесный терапевт:

Должен ли мужчина платить за женщину? Всё зависит от того, в каких отношениях мужчина и женщина находятся сейчас, и какие у них совместные планы. Если это деловое общение, то каждый может заплатить за себя. Другое дело, если это некие ритуальные действия перед переходом к более близким отношениям. Допустимо, если мужчина один раз просто пригласил в кафе без продолжения. Но если он приглашает в дорогой ресторан и несколько раз — это вас обязывает. В этом случае, если женщина соглашается на оплату своего счёта, будет странно выглядеть, если она откажет в интиме. Рекомендую сразу обозначать свои позиции, договариваться „на берегу“. Если женщина не согласна на интим в принципе, объяснить это партнеру нужно заранее. В целом, конечно, если мужчина ухаживает за женщиной и хочет с ней отношений, он должен платить по счёту. Если он мало зарабатывает, нужно соразмерять свои силы и приглашать туда, куда ему комфортно по деньгам и тех женщин, кому достаточен уровень комфорта. Руби дерево по себе.