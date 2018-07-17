«Я спала со всеми ее женихами»: признания подруг

Подруга невесты — непременный участник свадебной церемонии и лучшее признание в вечной дружбе. Обычно невесты выбирают самых близких и проверенных подруг, чтобы разделить с ними свой праздник. Но не зря говорят, что чужая душа — потемки, и даже о самых родных людях мы не можем знать всего. А многолетняя дружба держится на больших и маленьких секретах.

Женщины со всего мира на сайте Whisper делятся откровенными признаниями о своем опыте подружек невесты (в Англии их называют фрейлинами).

Мы собрали самые шокирующие признания.

"Моя лучшая подруга и ее бойфренд только что обручились. Вы когда-нибудь были на свадьбе, где вы спали и с женихом, и с невестой?".

"Я была подругой невесты на свадьбе своих лучших друзей. Но вчера я переспала с младшим братом моей подруги (намного младше меня) после свадебной церемонии".

"Я сказала своей лучшей подруге, что не смогу стать ее фрейлиной, потому что не в силах рассказать ей правду. Я спала с ее женихом и не чувствую себя достойной".

"Я была подружкой на свадьбе своей сестры. Я была так пьяна во время церемонии и приема, что чуть не опозорилась перед гостями, когда захотела в туалет".

"Я была подружкой невесты на свадьбе, где жених незадолго до торжества признался, что я была девушкой его мечты на протяжении трех лет. Время лечит!".

"Подруга попросила меня быть ее подружкой невесты: я рада, но чувствую себя немного неловко, так как ее жених (парень) не знает, что она и я провели вместе ночь несколько лет назад".

"В ночь перед своей свадьбой я переспала с лучшим другом моего будущего мужа, пока он занимался любовью с моей подругой. Мы повторили это, когда наши друзья тоже наконец решили пожениться".

"Я переспала с парнем своей лучшей подруги до того, как мы познакомились и стали друзьями. Теперь я подружка невесты на их свадьбе. Она ничего не знает".

"Невеста сделала меня подружкой невесты на ее свадьбе, проблема в том, что я уже переспала со всеми ее предыдущими пятью женихами… Это должно быть весело".

"Мне было больно, когда любовь всей моей жизни вышла замуж, а я была подружкой невесты. Теперь она беременна.

и хочет, чтобы я стала крестной. Я буду любить ребенка, но

все равно немного больно".

"Я переспала со своим лучшим другом три года назад, но его девушка об этом понятия не имеет. Они вместе уже пять лет и теперь обручились. Недавно она попросила меня стать ее подружкой невесты".

"Я отказалась идти на свадьбу моих друзей за день до торжества, потому что жених приставал ко мне, но моя подруга мне не поверила бы. Я была подружкой невесты".