Манипулирование мужчиной: почему у женщины это плохо получается

«Умная жена — хитрая жена», «муж — голова, а жена — шея», «мудрая женщина из любого сделает мужчину своей мечты» — список подобных выражений «народной мудрости» можно продолжать до бесконечности. Однако в реальности подобные советы не только не помогают, а даже мешают построить крепкие отношения. Почему?

В нашей стране весьма и весьма распространенной оказывается ведущаяся на постоянной основе игра: женщины пытаются «незаметно» управлять мужчинами, как бы оставаясь при этом услужливыми и покорными, то есть «идеальными женами», а мужчины делают вид, будто этого не замечают. На самом же деле эта игра хорошо известна обеим сторонам — не зря про пытающихся манипулировать мужчинами женщин сложилось огромное количество шуток, по которым многие ошибочно судят вообще всех представительниц женского пола.

В головах у многих наших соотечественниц вообще очень противоречивые представления о мужчинах как таковых: они с одной стороны «лидеры по природе» и «главы семьи», но с другой — «совсем как дети». Женщины же при таком раскладе выступают в роли эдаких снисходительных матерей: мол, да-да, ты у меня самый умный, я с тобой спорить не буду, но решу все тем не менее сама и сделаю так, как хочется мне. Однако такой подход предполагает полнейшее неуважение к своим партнерам и к их мыслительным способностям, а именно взаимное уважение — залог крепких счастливых отношений. Больше того: практически все советы, дающиеся потенциальным «мудрым женам», можно свести к идее того, что мужчинам нужно постоянно показывать, как сильно их любят и уважают. И все эти советы предполагают две вещи: а) эти чувства нужно изображать, а испытывать необязательно, и б) мужчины подобную замену не заметят. И в этом кроется главная ошибка: большинство людей (как мужчин, так и женщин), чувствуют, когда их принимают за дураков, и изо дня в день разыгрывают перед ними подобные спектакли.

Это может провоцировать внутреннее напряжение, пусть даже и оказывающееся невысказанным, а из него в свою очередь вырастают холод в отношениях, бесконечные споры по мелочам и даже разрыв. Кроме того, в напряжении оказываются и сами женщины, вынужденные постоянно играть, пытаться заставить своих партнеров что-то почувствовать или сделать, но так, чтобы они сами все поняли. А ведь они, глупые такие, почему-то не всегда понимают — да еще и наступают на одни и те же грабли по сто раз.

И что тогда? Как быть, если манипуляции — это путь в никуда? Ответ прост: надо научиться прямо говорить о своих чувствах и желаниях, объяснять, почему это важно и искать убедительные аргументы тогда, когда хочется просто надавить на человека эмоционально. И хотя вот это как раз процесс совсем не простой, результаты стоят того. Во-первых, подобная открытость в отношениях как раз и является лучшим доказательством доверия и искреннего уважения к партнеру, а это в большинстве случаев только укрепляет подобные чувства и в обратном направлении, становясь ключом к построению длительного успешного союза. А во-вторых, это заметно упрощает процесс достижения желаемого результата. Не стоит бояться сказать прямо, что вас не устраивает — хотя деликатность, конечно, никто не отменял, и важно помнить о том, что целью является не критика человека в целом, а каких-то конкретных его поступков или слов. Если же держать это в себе, правда все равно проявится, но в гораздо худшей форме. Зато если четко объяснить партнеру, почему те или иные его действия вас задевают или почему вам кажется важным принять то или иное решение, он может согласиться и впредь постараться учитывать ваше мнение. Таким образом, впоследствии вам также не придется тратить время (или придется тратить гораздо меньше) на попытки добиться аналогичного результата.

Почему же, если все так просто, манипуляции по-прежнему остаются таким распространенным способом добиться своего? Во-первых, в этом виноват социум, который приписывает мужчинам и женщинам определенные роли и модели поведения, которых якобы надо придерживаться вне зависимости от того, на самом ли деле они эффективны и оправданны. Многие женщины усваивают идею необходимости манипуляций от своих матерей и бабушек, которые в свою очередь тоже не знали, что можно жить по-другому. Кроме того, к манипуляциям как методу добиться своего женщину может подтолкнуть заниженная самооценка. Так, в нашем обществе все еще бытует стереотипное мнение о женщинах как о людях второго сорта, так называемом слабом поле. Это приводит к тому, что многие женщины не верят в то, что их мнение, высказанное открыто, может быть оценено по заслугам, а их желания могут уважаться. Однако что-что, а манипуляции точно не помогут справиться с этой ситуацией и могут только усугубить ее.

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