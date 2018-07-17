8 вещей о секс-зависимости, которые нужно знать

Если вы занимаетесь сексом каждый день (или регулярно смотрите порно), это не делает вас секс-зависимым

А вот если вы хотите перестать смотреть порно каждый день, но не можете, ощущая ломку, то это уже похоже на зависимость.

Вы можете хотеть секса чаще, чем ваш партнер

Это тоже не имеет никакого отношения к зависимости. Просто потребности (в том числе, в сексе) разные у всех людей. Идеально, когда сексуальные желания партнеров полностью совпадают, но так бывает далеко не всегда. Вы можете прекрасно ладить друг с другом, но хотеть секса в разном количестве или в разное время.

Не все секс-зависимые любят секс

Как и не все алкоголики без ума от водки. Просто секс помогает зависимым от него справиться с негативными эмоциями. Ну или, скорее, им кажется, что помогает.

Секс-зависимость может быть приобретенной

Это не врожденное и не всегда результат детской травмы, например. Зависимость может развиваться и под влиянием других обстоятельств: например, (относительной) доступности порно.

Не все секс-зависимые — мужчины

Конечно, многие думают именно так, но и среди женщин много тех, кто испытывает потребность в безудержном сексе. Например, женщины часто (и довольно легко) приобретают зависимость от секса на одну ночь.

Это лечится

Как, впрочем, и любая зависимость. Только вам понадобится помощь квалифицированного сексолога или психолога. И чем раньше вы ее получите, тем быстрее сможете вернуться к нормальной жизни.

Вы можете быть зависимы от секса, даже если у вас нет партнера

Зависимость от порно или мастурбации — это тоже секс-зависимость. Не успокаивайте себя: если заметили тревожные «звоночки» — к врачу.

Если у вас была секс-зависимость, это не значит, что секс для вас под запретом

В этом случае сравнение с алкоголизмом не работает: зависимые от горячительного навсегда должны забыть об алкогольных напитках. В вашем случае секс под запретом не окажется, вам просто нужно будет выработать здоровое отношение к нему.