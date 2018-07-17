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В Африке поймали мужчину, который пил кровь жертвы
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В Африке поймали мужчину, который пил кровь жертвы 

13 Новостей.ru 2 часа назад
Фото: 13 Новостей.ru
Мужчину задержали во время того, как он пил кровь женщины. Вопрос о существовании вампиров интересует многих людей. Существуют ли они на самом деле или это сказки, в которые не стоит верить? Учёные проводили свои исследования и выяснили, что у некоторых людей есть потребность в чужой крови, только вот бессмертными они от этого не становятся. В Зимбабве задержали темнокожего мужчину, жертвой которого стала пожилая женщина. Она возвращалась с работы, когда Кристофер оглушил её и стал пить кровь, от полученных травм женщины не стало. Его удалось задержать благодаря двум прохожим, которые и заметили странное действие. Рядом с ним находилась специальная ёмкость, куда он планировал собрать крови на запас. Странным является и то, что на свою охоту мужчина вышел днём, а не ночью, как показывают в фильмах. Те, кто видел или знал Кристофера говорили о его странном поведении, но не думали, что он способен на подобные действия.
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