В Африке поймали мужчину, который пил кровь жертвы

Мужчину задержали во время того, как он пил кровь женщины. Вопрос о существовании вампиров интересует многих людей. Существуют ли они на самом деле или это сказки, в которые не стоит верить? Учёные проводили свои исследования и выяснили, что у некоторых людей есть потребность в чужой крови, только вот бессмертными они от этого не становятся. В Зимбабве задержали темнокожего мужчину, жертвой которого стала пожилая женщина. Она возвращалась с работы, когда Кристофер оглушил её и стал пить кровь, от полученных травм женщины не стало. Его удалось задержать благодаря двум прохожим, которые и заметили странное действие. Рядом с ним находилась специальная ёмкость, куда он планировал собрать крови на запас. Странным является и то, что на свою охоту мужчина вышел днём, а не ночью, как показывают в фильмах. Те, кто видел или знал Кристофера говорили о его странном поведении, но не думали, что он способен на подобные действия.