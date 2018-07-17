Звезда «Дома-2» рассказала о самом необычном сексе в жизни

Бывшая участница телестройки «Дома-2» поделилась размышлениями о сексе с журналистами Starhit . Девушка уверена, что интим в отношениях играет одну из ключевых ролей, и только подогревает страсть между влюбленными. Экс-подопечная Ольги Бузовой призналась, что во всю этим пользуется. Так, однажды она отдалась мужу прямо на Красной площади и ни видит в этом ничего предосудительного. Более того, подталкивает остальные пары на близость в нестандартных местах:

— Я считаю, что с парнем или мужем нежелательно заниматься сексом в доме или квартире, где вы живете.

insagram.com @viktoriya_14 По ее мнению, заниматься сексом не дома — это самый действенный способ избежать измен и охлаждения друг к другу. В качестве потенциальных мест для близости Романец рекомендует рассмотреть автомобиль или побережье, пишут Дни.ру.

— Ну что плохого в том, чтобы пойти на набережную с красивым видом и заняться любовью? Что плохого, если с мужем или молодым человеком используете машину не только как средство передвижения? — считает Виктория.