«Бабочки в животе»: одинокая Джоли увлеклась женатым актером

Голливудская актриса Анджелина Джоли готова к новым отношениям. Звезда положила глаз на женатого красавчика.

Западные СМИ сообщают, что артистке приглянулся Роберт Дауни-младший известный россиянам, как исполнитель роли Железного человека в кинематографической вселенной Marvel. «У нее бабочки в животе! Энджи ценит чувство юмора Роба. Она считает, что у них много общего. У обоих была непростая молодость и резкий карьерный взлет», — поделился анонимный источник с порталом RadarOnline.

Однако тот же, информатор отметил в беседе с журналистами издания, что шансы на взаимность у Джоли очень малы. Завоевать сердце Роберта будет сложно. «Роберт верен супруге и на других женщин не засматривается», — сообщил аноним. В 2005 году Дауни-младший женился на продюсере Сьюзан Левин. Пара воспитывает сына и дочь. Сьюзан помогла Роберту избавиться от пагубных зависимостей и реанимировать карьеру.

Отметим, что похищать чужих мужчин, для Анджелины совсем не в новинку, поэтому звезда, как никто другой должна знать, что на на чужом несчастье счастья не построить. Много лет назад Джоли увела Бреда Питта прямо из подноса его тогдашней супруги Дженнифер Энистон

Брэд и Анджелина познакомились на съемках фильма «Мистер и миссис Смит» в 2005 году. Спустя семь лет, в 2012-м, они объявили о помолвке. Свадьба, которую ждал весь мир, состоялась в августе 2014 года в поместье влюбленных Шато Мираваль. На ней присутствовали только дети и самые близкие. Однако через два года пара объявила о расставании. Инициатором расторжения брака стала актриса, указав в качестве причины «непримиримые разногласия» с мужем. И хотя Брэд и Анджелина уже давно не живут под одной крышей, официально их развод еще не оформлен.

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