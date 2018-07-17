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Ватикан разрешил «невестам Христа» не беречь девственность
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Ватикан разрешил «невестам Христа» не беречь девственность 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
«Невесты Христа» — женщины, которые дали обет верности и клятву сохранять пожизненную девственность, возмущены документом, который был опубликован на официальном сайте Ватикана.
В нем, в частности, говорится о том, что отныне женщина, которая намерена посвятить себя Христу, не обязательно должна быть девственницей.
В статье, которую публикует Calgary Herald, отмечается, что речь идет не о монахинях, а о женщинах, которые ведут светский, хотя обычно и довольно замкнутый, образ жизни.
Таких примерно пять тысяч во всем миру. Во время церемонии посвящения они одеваются во все белое, дают обет не вступать в брак и сексуальные отношения и при этом носят обручальные кольца.
Американская Ассоциация посвященных девственниц выступила с заявлением, отметив, что шокированы и глубоко разочарованы этим документом Ватикана.
В нем «невесты Христа» напоминают, что традиция Церкви всегда строилась на том, что для такого посвящения женщина должна получить дар девственности как духовной, так и физической.
Впрочем, не исключено, что данное допущение Ватикана продиктовано тем, что к такого рода посвящению проявляет интерес все больше женщин, которые уже были в сексуальных отношениях с мужчинами, в том числе вдовы.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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