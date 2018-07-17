«Они догадывались и завидовали»: 7 историй о сексе с коллегами

В жизни бывает всякое, в том числе и влечение к коллеге. Даже если весь мир против вас. И правила компании — тоже. Вот несколько рассказов о том, как это бывает.

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«Он был моим коллегой, по сути — подчиненным. Я его обучала, мы много разговаривали. Он пригласил меня выпить после работы, и мы занялись сексом у меня дома. Это продолжалось несколько недель. Потом он начал приходить на работу и говорить, что я занята. Им! Пришлось все закончить», — Эвелина, 30 лет.

«Несколько лет назад мы с коллегой отправились в командировку. Почему-то отель не подтвердил его бронь, и я пустила его переночевать в мой номер. Там все и произошло. Потом мы пару раз встретились, он женился и уехал в Европу», — Алла, 27 лет.

«Я занималась сексом с коллегой на столе начальника! Прекрасно. Рекомендую», — Мария, 23 года.

«У меня был роман с боссом. Мы занимались сексом на работе, иногда по несколько раз. Некоторые коллеги догадывались, хотя мы все отрицали, но нас обоих выдавали глаза. Потом кто-то рассказал его жене, и все закончилось», — Ольга, 25 лет.

«Из-за романа с коллегой пришлось уволиться. Но игра стоила свеч: мы поженились. О наших отношениях узнали менеджеры по работе с персоналом, был большой скандал, потому что политика компании не подразумевала романов с коллегами», — Анастасия, 25 лет.

«Мы с начальником встречались целый год, нам все очень нравилось. Такого секса у меня не было ни с кем!» — Алла, 28 лет.

«Мы с коллегой часто ездили вместе с работы, и наш роман начался в машине. Мы никогда не занимались сексом в офисе и скрывали связь ото всех», — Юлия, 24 года.

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