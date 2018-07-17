Марина Газманова раскрыла секрет счастливого брака

Супруга известного певца рассказала, как добиться эмоционального равновесия в семье.

Марина и Олег Газмановы — одна из самых красивых пар в отечественном шоу-бизнесе. Супруги женаты пятнадцать лет, а знакомы более тридцати. Несмотря на столь долгий срок, паре удается сохранять чувства яркими и трепетными. Марина часто делится с подписчиками Instagram секретами семейной жизни и воспитания детей, и сегодня рассказала, как добиться эмоционального равновесия.

«Мужчина должен совершать в отношениях психологическую аскезу. Ни для кого не является секретом, что женщины эмоциональнее мужчин, как правило. Часто повышенный эмоциональный фон является провокатором семейных конфликтов. Советовать женщине быть менее эмоциональной, это бросить огонь в бочку с порохом. Осознавая это, мужчина должен уметь выслушать свою жену с вниманием и заботой, не давая никаких поучительных советов в этот момент. Женщина, обрушивая на своего мужа эмоции, которые ей мешают жить счастливо, тем самым пережигают их через своего мужчину и успокаиваются. Мужчина, который обучен такой жизни аскета, не пропускает эмоции через своё сердце, только через разум, дают своей женщине излить лишнее, а не заблокировать в теле страданиями и болезнями. Мужчина, понимающий природу женщины, совершает поступок ради неё. Ему необходимо после этого или пробежать круг — другой возле дома, или отправиться в тренажерный зал, или постоять под холодным душем. Мужчина успокаивается очень быстро. А вот если он вступил в спор, разразится скандал, восстановиться после которого будет обоим нелегко. А так твоя любимая уже весело поёт, готовя ужин, как ничего не бывало, а твои мышцы стали крепче. Всем выгода и польза».

«Дам только совет, в следующий раз, когда будете подставлять своё мужественное плечо, обговорите со своей женщиной время, в которое она должна будет уложиться вместе со своими жалобами и слезами. Это будет женская аскеза и вклад в сохранение семейных отношений. Женское восхищение и уважение вызывает мужчина сильный, решительный, способный побеждать трудности, спокойный, твердый в характере, непреклонный. Не болтун, тот, кто не будет выяснять с ней отношения, а воспримет её капризы, как слабость, пожалеет, приласкает, но не позволит «втянуть» его в конфликт или скандал», — подытожила Марина.

Фото: Instagram