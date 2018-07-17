Хочется быть желанным! 8 ответов мужчин, чего они ждут от женщин в сексе

Если спросить мужчин, чего бы они хотели от своих партнерш в постели, рискуешь услышать что-нибудь, тесно связанное с сексом. А потом оказывается, что большинство из них думает совсем о другом!

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1. Энтузиазм

«Для меня это главное. Конечно, приятно, когда у девушки есть разнообразные умения, она без страха делится сексуальными фантазиями… Но если ей самой ничего не хочется — это грустно», — Егор, 30 лет.

2. Химия

«Для меня важно, чтобы мы оба хотели заняться сексом, чтобы нас тянуло друг к другу», — Кирилл, 24 года.

3. Желание

«Мужчинам, как и женщинам, хочется быть желанными. Если она шепчет мне это на ухо и показывает всеми способами, значит, секс будет прекрасным. И мне тоже хочется сделать для нее все», — Вадим, 29 лет.

4. Объятия после

«Мне нравится, когда это больше, чем секс: мы говорим, обнимаемся. Особенно после основной части программы», — Юрий, 32 года.

5. Общение

«Все люди разные. Я люблю обсуждать происходящее, продумывать заранее, делиться впечатлениями после. Приятно, если она тоже не молчит», — Евгений, 35 лет.

6. Открытость

«Мне всегда хочется знать, что больше всего нравится женщине и какие действия доведут ее до оргазма», — Герман, 28 лет.

7. Доверие

«Я ценю, если девушка готова пробовать новое, даже когда мы оба в этом новички. Мне нравится заниматься сексом без страха осуждения, без того, что она потом расскажет всем подряд, где именно я был не на высоте», — Иван, 30 лет.

8. Креативность

«Моя жена всегда придумывает что-нибудь новое. Она знает, что я люблю смотреть на нее сзади, и повесила в спальне зеркало, чтобы мне все было видно. Она прекрасна!» — Илья, 27 лет.

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