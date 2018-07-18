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Брэд Питт назвал Анджелину Джоли «ненормальной»
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Брэд Питт назвал Анджелину Джоли «ненормальной» 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Война Анджелины Джоли и Брэда Питта за опеку детей никак не прекращается. Более того, супруги не упускают возможностей больнее уколоть друг друга — по крайне мере, в этом уверены западные таблоиды. Сначала они написали о том, что у Джоли есть тайный дневник с компроматом на Питта, а теперь сообщают о том, что Брэд назвал свою супругу «ненормальной».
Поводом для столь резкого высказывания в адрес некогда любимой жены послужила новость о том, что Анджелина много лет записывала все, в чем провинился Питт, и готовится предоставить эти материалы в суд. Когда Брэд об этом узнал, он сообщил, что никакого дневника нет и в помине, а у Анджелины проблемы с психикой. Если окажется, что Джоли действительно шантажирует мужа, то она может вообще лишиться опеки над детьми, ведь суд уже смягчил свое решение в пользу Брэда. Источник сообщает, что сейчас актер приехал в Лондон, чтобы отметить день рождения Нокса и Вивьен, а поклонники пары надеются, что Брэд и Анджелина все-таки смогут договориться о мирном решении проблемы.
попкорнnews
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