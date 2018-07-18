Что делают мамы, пока дети в школе: откровенные истории

Австралийки прошли любопытное исследование, посвященное интимной жизни молодых мам. На условиях полной анонимности женщины поделились самыми откровенными историями о том, что они делают, пока их дети в школе. А также о том, что сейчас их волнует в интимной жизни.

"Когда мы жили вместе с родителями, найти время и место для секса было практически невозможно. Поэтому мы часто ходили в кафе, и занимались любовью в туалете".

"Однажды страсть настигла нас в самом невозможном месте — на капоте нашего автомобиля Toyota MR2, прямо в школьном дворе. А через какое-то время появилась женщина-охранник с собаками. Этот секс я никогда не забуду".

Некоторые женщины честно признались, что пока дети в школе, а муж на работе, они встречаются с любовниками.

"Я гораздо увереннее в спальне с моим любовником, чем с мужем. Этот секс гораздо лучше супружеского".

А другие австралийки рассказали о том, что даже во время секса с мужем представляют своего бывшего бойфренда.

"Лучший секс у меня был с моим бывшим парнем. Я по-прежнему люблю его. И даже занимаясь сексом с моим нынешним партнером или во время просмотра порнофильма, я представляю своего бывшего".

Также австралийки признались, что мечтают о сексе втроем и однополом сексе, и некоторые уже осуществили свои фантазии.

Другие же пожаловались, что их мужчины не решаются на эксперименты в интимной жизни, и запрещают им такие попытки. Например, это касается оральных ласк".

"Я пообещала мужу больше никогда не пытаться разнообразить нашу сексуальную жизнь, потому что оральные эксперименты он назвал отвратительными".