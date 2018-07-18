Звезды, которые не стесняются обсуждать секс в интервью

О бурной молодости Анджелины Джоли ходит множество историй. Одну из них актриса сама рассказала в интервью. Заявление произвело настоящий фурор. «Я начала заниматься сексом с моим бойфрендом, когда мне было 14, но секс не давал мне тех эмоций, которые мне были нужны. Наступил момент, когда мне захотелось почувствовать себя ближе к нему, и тогда я схватила нож и порезала его, а он — меня. Мы обменялись кровью, были покрыты ей с ног до головы, мое сердце билось с невероятной скоростью. В то время, когда я чувствовала себя в ловушке, я резала себя. У меня много шрамов. Это был возраст, когда меня тянуло на приключения. Несколько порций пива, и „все завертелось“», — вспоминала актриса в разговоре с представителями СМИ.

Монике Беллуччи часто задают вопросы о том, как ей удается сохранять молодость и красоту. Однако во время одного из интервью журналист решил пойти дальше и спросил, как с годами изменилась сексуальность актрисы. «С возрастом желание не угасает. В молодости желание управляет нами на гормональном уровне. Со временем секс становится, скажем, более обдуманным, но наслаждение по-прежнему так же сильно», — ответила Моника.

Дженна Деван

Дженна Деван — девушка уж точно не из робкого десятка. Для нее нет запретных тем, поэтому о сексе актриса говорит спокойно. Так, например, во время интервью одному глянцевому изданию теперь уже бывшая жена Ченнинга Татума рассказала об интимной близости с ним. «Я могу честно признаться, что я, сколько себя помню, всегда была очень чувственной. У нас с Татумом все очень хорошо в постели. Как любой из танцоров, мы умеем контролировать и чувствовать свое тело. Этим я владею довольно хорошо. Это же могу сказать и о муже», — с гордостью заявила Дженна.

Маколею Калкину тоже стесняться нечего. Однажды в разговоре с редактором он в деталях рассказал о том, как прошел его первый раз, и с тех пор не боится прямых вопросов. «Мне было 15 лет. Это не было грубо или странно. Мы все спланировали. Слушали The White Album группы The Beatles. Я спрашивал себя: „Правильно ли я все делаю?“ — поделился Маколей.

Ким Кардашьян и секс — почти слова-синонимы. Королева Instagram не раз оказывалась в центре секс-скандалов, которые сама же и провоцировала. Поэтому неудивительно, что интимные вопросы она предпочитает обсуждать не только с мужем, мамой и сестрами, но и с журналистами. „Мне было почти 15, когда я потеряла девственность. Мы были безумно влюблены друг в друга, я думала, мы поженимся. Я завела маму в ванную и сказала: „Мама, я думаю, что у меня будет секс. Наверное, мне стоит пойти к врачу, чтобы он выписал мне таблетки“. Мама ответила: „Ну ладно“. Что еще она могла сказать?“ — так описывала Ким подготовку к своему первому разу.