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Испанцам придется запрашивать разрешение на секс
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Испанцам придется запрашивать разрешение на секс 

BFM.RU 19 минут назад
Испанским мужчинам запретят заниматься сексом без однозначного согласия, сообщает ВВС.
Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что правительство представит на рассмотрение новый законопроект, чтобы устранить любую неоднозначность в вопросах о сексуальном насилии. Так, любой половой акт без четкого предварительного согласия будет рассматриваться законом как изнасилование. В этом случае прокурору больше не придется доказывать факт насилия или то, что жертва была уязвима. Нынешнее законодательство Испании различает сексуальное насилие и изнасилование: первое не включает в себя непосредственно физическое насилие и запугивание.
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