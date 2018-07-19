Жизнь без секса: кто такие асексуалы и почему они отказались от интимной близости

Оказывается, в мире немало людей, которые живут себе спокойно без старого доброго секса и нисколько не переживают из-за его отсутствия. Кто? Зачем? Почему? На все эти вопросы редакция WMJ.ru нашла ответы и разложила все по полочкам в данной статье.

Начнем с классики. Сексуальность — это совокупность биологических, психофизических, душевных и эмоциональных реакций, переживаний и поступков человека, связанных с проявлением и удовлетворением полового влечения (Г. Б. Дерягин). Несмотря на такое вроде бы простое объяснение, обсуждение интимных тем многих заставляет краснеть, особенно когда речь касается тех, кто не придает интимной жизни большое значение. На языке сексологии людей, не испытывающих здоровый аппетит к любовным утехам, называют асексуальными.

Само понятие «асексуальность» существует уже тысячи лет. Во многих культурах она считалась и является до сих пор проявлением святости. Например, монахи, священники, девушки, принявшие обет безбрачия. А в давние времена асексуальность даже поощрялась. Говоря научным языком, под асексуальностью подразумевается слабое половое влечение либо вовсе его отсутствие вплоть до полного безразличия к сексу. Это не болезнь, а скорее сексуальная ориентация. Причем чаще приобретенная, чем врожденная. Этот загадочный феномен уже с 1950 года исследуют ученые.

Причины асексуальности: можно ли вдруг стать асексуальным

Ответ на вопрос, как и почему становятся асексуалами, наука пока не дает. Однако ряд исследователей полагает, что причины асексуальности зачастую социологические. Например, изначально гетеросексуальная женщина может стать асексуалкой в результате негативного опыта (изнасилования, ненависти к мужскому полу и т. д.). Впрочем, сами асексуалы эту точку зрения опровергают, утверждая, что асексуальность была присуща им изначально.

Если ты чувствуешь, что в какой-то момент потеряла интерес к сексу, не спеши ставить себя в один ряд с асексуалами. Возможно, причина кроется совершенно в другом. Твоя задача — найти источник проблемы и решить.

По каким причинам твою жизнь мог покинуть секс?

Цитируя слова одного молодого человека: «Каждый раз во время прелюдии я всегда волнуюсь, встанет ли мой член». Проблемы с эрекцией настоящая катастрофа для каждого мужчины. По статистике, это расстройство в той или иной степени встречается у 40 процентов мужчин репродуктивного возраста.

Когда твой партнер раз за разом терпит фиаско в постели, это приводит к психологическому расстройству. Другими словами, это крах для мужчины. И чтобы его избежать, нужно серьезно подойти к возникшей проблеме, выяснить причины, по которым пропадает эрекция, и устранить их.

Это может быть и длительный стресс, разногласия в паре или долгий конфликт между партнерами, психологическая несовместимость. Кроме того, к нарушениям в половой сфере может привести всего лишь одна неудача во время полового акта, которая влечет сначала череду подобных неудач, а затем и боязнь полового акта.

Со временем фактически во всех отношениях страсть отходит на второй план, а иногда и совсем исчезает. В результате отношения теряют всю прелесть и превращаются скорее в дружеские. Психологи утверждают, что лишь немногие пары способны проработать ситуацию и пережить непростой период, когда страсти больше нет: часть разводится, часть ищет приключений на стороне. Что, вообще-то, проще всего, в то время как операция по спасению отношений требует большой отдачи, терпения и сил.

Чтобы между вами снова таял лед, нужно вспомнить все женские хитрости и приемы. Некоторым мужчинам помогает встряска — попробуй спровоцировать его на ревность, но не перегибай палку. Проанализируй вашу былую сексуальную жизнь, наверняка вы еще не все попробовали, подумай, чем ты можешь его удивить.

В современном ритме жизни порой бывает тяжело оградить себя от стрессов, в результате которых может наступить и депрессия, что уже считается большой проблемой. Тяжелое эмоциональное состояние сказывается на всех жизненных аспектах, причем не только на твоих. Страдают и близкие тебе люди. Если говорить непосредственно о депрессии, то человек в этот период порой не хочет жить, не то чтобы предаваться безудержной страсти с любимым. Но, к счастью, здесь партнеру просто нужно проявить терпение и понимание, может, даже сострадание. Важно помочь близкому человеку, угодившему в этот капкан, из него выбраться с наименьшими потерями, и секс обязательно вернется.

Это опять же одна из самых распространенных причин угасания страсти. Вопреки популярному стереотипу, будто «большинству мужчин все равно с кем», эмоциональная составляющая крайне важна для здоровых половых отношений между супругами. Большинство женщин вообще не могут получить сексуального удовлетворения, если они не чувствуют себя любимыми, а мужчина, в свою очередь, почувствовав отсутствие интереса с ее стороны, будет искать удовлетворения своего эго в чужой постели.

Залог сексуального влечения — отсутствие стресса и гармония между людьми. Не зря говорят: «Мой дом — моя крепость». Пусть за пределами ваших отношений много проблем, но, когда вы вместе, должно присутствовать спокойствие. Даже если и возникли серьезные конфликты, то постарайтесь найти подходящее время для их совместного решения, в таких ситуациях очень важен холодный рассудок. Не поддавайтесь мимолетным эмоциям и работайте над отношениями.

Есть немало людей, которые считают себя виноватыми, хотя реально нанесенного преднамеренного ущерба не было в действительности. Они решают, что виноваты, так как прислушиваются к тому внутреннему голосу, который осуждает и обвиняет их, основываясь на тех, часто ложных, убеждениях и верованиях, которые, как правило, были усвоены еще в детстве.

Чувство вины — непродуктивная и даже разрушительная эмоциональная реакция человека на самообвинение и самоосуждение. Чувство вины, по сути, агрессия, направленная на самого себя, — это самоуничижение, самобичевание, стремление к самонаказанию.

Под влиянием голоса внутреннего прокурора, который выносит приговор: «Это все из-за тебя», — такие люди упускают из виду, что намерения причинить зло в действительности у них не было, и «забывают» выяснить, был ли ими нанесен ущерб вообще.

А как смотрят на феномен «асексуальности» современные психологи?

«Вообще, природа асексуальности довольно разнообразна. Первостепенную роль играют физиологические факторы. Есть определенные сбои в организме, которые могут формировать асексуальное поведение у пациента. Первое — это гормональные нарушения, прежде всего нарушения в работе эндокринной системы. Второе — это заболевание органов малого таза, естественно, в основном это встречается у женщин. Далее причиной могут быть хронические заболевания, например, сахарный диабет, рассеянный склероз, гипертония; вообще подобных хронических заболеваний, которые влекут за собой асексуальное поведение, еще очень много. Также вызвать асексуальность может прием седативных препаратов, например, нейролептиков, антидепрессантов или же употребление наркотических веществ.

У меня, как у психолога, была клиентка, которая жила в браке около двенадцати лет, считала свой брак вполне счастливым, родила двоих детишек, муж ее, как ей казалось, любил, и она его очень сильно любила, всегда старалась быть в форме, хотела быть подтянутой, красивой, следила за своим внешним видом, старалась развиваться. Но получилось так, что она узнала о том, что он изменял ей, причем системно, и на стороне у него в течение десяти лет была другая женщина, то есть практически с самого начала брака. И конкретно вот эта моя клиентка после этого случая испытала огромное потрясение, все мечты, все надежды, все планы, вся любовь рухнули в один момент. Она старалась сохранить брак, поскольку муж уверял, что никогда больше не вернется к той женщине, будет всегда рядом со своей любимой женой и детьми. Со временем все даже наладилось, она простила его, они продолжали жить вместе, но тем не менее, когда она ложилась с ним в постель, то не могла заниматься с ним сексом. Она понимала, что брак нужно сохранять и что она все еще любит его, но все равно она попросту не возбуждалась, не испытывала удовлетворение во время сексуального контакта, а главное не испытывала чувства желания из-за того, как сильно он отравил своей изменой их отношения и ее любовь.

Есть люди, которые принципиально позиционируют себя асексуальным и кричат об этом на каждом шагу, что неосознанно привлекает внимание и заставляет думать, что у этого человека внутри что-то не так. Истинно асексуальный человек спокойно живет с этим, и если так получается, что оба партнера в семье в какой-то мере асексуальны, вместе они могут жить вполне счастливо. Или же есть люди-одиночки, которым это вовсе не нужно, это не отягощает и не мешает им жить счастливо. В таких случаях это норма. Если же это мешает жизни, если присутствует множество параллельных психологических и физиологических факторов, если женщина, допустим, понимает, что она асексуальна, но все равно хочет семью, а найти такого же асексуального партнера довольно тяжело, то ей следует все же обратиться к специалисту, к тому же психотерапевту или психологу, чтобы попытаться разобраться в себе, в причинах и в том, как избавиться от этого.

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Текст: Ольга Бехтольт

Фото: Shutterstock/VOSTOCK

Видео: сцена из т/с «Секс в большом городе»