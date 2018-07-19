Эксперт: ЧМ увеличивает сексуальную активность населения

Врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев заявил, что практически любые крупные спортивные события увеличивают сексуальную активность населения, передает НСН.

"Большие спортивные соревнования практически в любом виде спорта, где бегают мужики в трусах, или чемпионаты мира по гимнастике, по баскетболу, очень часто смотрят люди, далёкие по жизни от спорта. И они видят сильных, спортивных, энергичных мужчин, что, конечно же, их возбуждает. Происходит сексуальная стимуляция, и в этот же день или на следующий возрастает сексуальная активность.

Тут дело не в эротических фильмах, они скорее ещё больше стимулируют. Но в такие моменты происходит больше половых актов. Происходит всплеск, оживление сексуальной жизни в целом. Усиливается кокетство на работе, женщины надевают короткие юбки, более прозрачные блузки, в целом происходит сексуализация жизни, которая с концом соревнований заканчивается. Конечно, если это чемпионат мира по кёрлингу, такого не происходит", — заметил сексолог.