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Развод без разводок: по каким правилам официально расторгают браки
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Развод без разводок: по каким правилам официально расторгают браки 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
Развод супругов — явление довольно частое в нашей жизни. К большому сожалению, люди, прожившие друг с другом несколько лет или даже несколько десятков лет, вдруг решают развестись.
Расторжение брака может быть произведено по заявлению одного или обоих супругов в загсе или в судебном порядке. Если есть согласие от обоих супругов, то по их совместному заявлению о разводе назначается дата развода, но не раньше чем через месяц со дня подачи заявления. После этого каждый из супругов может в течение месяца со дня подачи заявления письменно отозвать его, но в этом случае совместное заявление необратимо аннулируется. В назначенный день развода в загс должен явиться хотя бы один из супругов, если этого сделано не будет, развод считается несостоявшимся и заявление аннулируется.
Самая простая ситуация — когда развод происходит при взаимном согласии на расторжение брака супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей. В таком случае расторжение брачных уз производится в органах записи актов гражданского состояния независимо от того, есть или нет между супругами спор о разделе имущества или о выплате средств на содержание нетрудоспособного нуждающегося супруга. Эти вопросы решаются уже после развода в судебном порядке.
Там же вас разведут, если один из супругов подаст заявление о разводе в связи с тем, что другой супруг признан судом безвестно отсутствующим, или недееспособным, или осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет.
А если один против?
На деле не всегда получается, что желание развестись присутствует одновременно у обоих супругов. Порой кто-то не хочет разводиться.
Если стороны не пришли к договоренности и не подали совместного заявления, то в таком случае расторжение семейных уз происходит в судебном порядке. Суд вправе принять меры к примирению супругов, а также отложить разбирательство дела, назначив супругам срок для примирения, но не более трех месяцев и не менее одного. Если же один из супругов, несмотря на отсутствие у него возражений, уклоняется от расторжения брака в загсе и отказывается подать заявление, не желает явиться лично, то развод в таком случае с­остоится.
Самым непростым считается развод, когда в семье есть несовершеннолетние дети. С кем после развода будут проживать дети, какая сумма будет выплачиваться на их содержание, а также кому какое имущество достанется, будет определять суд.
Между прочим, при распределении домашних любимцев между супругами в случае прекращения брака решение тоже может остаться на усмотрение суда. Прежде всего уделяется внимание тому, как тот или иной супруг относился к данному животному. Если супруги не хотят делить животное и каждый считает, что оно должно остаться у него, спор решается в судебном порядке.
читайте также:Кому и зачем нужен брачный договор
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