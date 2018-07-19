Сара Джессика Паркер показала морщинистое тело в купальнике

А звезда еще говорит, что у нее проблемы с самооценкой!

К исполнительнице роли Кэрри Бредшоу в «Сексе в большом городе» отношение публики всегда было неоднозначным. Ее записывали в рейтинги самых асексуальных звезд — и тут же провозглашали иконой стиля. Одно можно сказать точно: 53-летняя актриса выглядит явно старше своего возраста. В этом можно еще раз убедиться, взглянув на ее фото с пляжа в Портофино. Даже в слитном черном купальнике актриса выглядит, скажем прямо, так себе.

Морщинистые бедра и колени, дряблые руки, обвисшая попа и бюст — пожалуй из всех плюсов у Паркер можно отметить лишь относительную стройность. Впрочем, ее это нисколько не смущает. Не так давно она снялась в рекламе нижнего белья для известного модного бренда, и образ, состоящий из кружевного бра и шелкового распахнутого костюма-пижамы ей, кажется, так понравился, что она эксплуатировала его потом еще на нескольких мероприятиях. При этом Сара Джессика не раз говорила, что обладает кучей комплексов и довольно низкой самооценкой. Мы этого что-то не заметили.

К тому же, своему любимому супругу она нравится и такой. Напомним, звезда замужем за актером и певцом Мэтью Бродериком аж с 1997 года, и у пары трое детей; сын и близняшки-дочки.

Кстати, признаки старения и саму женщину совсем не смущают: звезда не убегает от фотографов, а с улыбкой позирует им. О том, что преклонного возраста она совсем не боится, «Кэрри» не раз заявляла журналистам:

«Да, старею… Боже, я постоянно старею! Это похоже на увядание цветов. Это происходит прямо на глазах, но что я могу с этим сделать? Выглядеть как сумасшедшая?» Об этом Сара Джессика Паркер рассказывала в одном из своих интервью.

Wday.ru решил вспомнить, как менялась популярная актриса на протяжении нескольких лет.

Больше фото — по стрелке!

В Сети недоумевают над фото Паркер: неужели она так состарилась

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