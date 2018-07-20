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Хемсворт отреагировал на слухи о расставании с Сайрус и записал забавное видео
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Хемсворт отреагировал на слухи о расставании с Сайрус и записал забавное видео 

WMJ.ru 53 минуты назад
Фото: WMJ.ru
25-летняя Майли Сайрус и 28-летний Лиам Хемсворт все-таки вместе!
Накануне западные СМИ сообщили, что пара Майли и Лиама переживает кризис в отношениях. Сайрус удалила все фотографии с возлюбленным из Instagram, а инсадер рассказал, что молодой человек мечтает о детях, а певица еще не готова к продолжению рода и поэтому они решили отложить свадьбу на неопределенный срок.
К счастью, Лиам Хемсворт быстро решил развеять слухи о расставании с Сайрус.
Актер выложил в Instagram-stories забавный ролик, который доказывает, что у них в отношениях с певицей все хорошо. Судя по всему, молодые люди вместе отправились за город. Возлюбленные едут в машине, поют, танцуют и сразу можно понять, что о расставании и речи быть не может.
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Фото:Instagram
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