Хемсворт отреагировал на слухи о расставании с Сайрус и записал забавное видео

Накануне западные СМИ сообщили, что пара Майли и Лиама переживает кризис в отношениях. Сайрус удалила все фотографии с возлюбленным из Instagram, а инсадер рассказал, что молодой человек мечтает о детях, а певица еще не готова к продолжению рода и поэтому они решили отложить свадьбу на неопределенный срок.

К счастью, Лиам Хемсворт быстро решил развеять слухи о расставании с Сайрус.

Актер выложил в Instagram-stories забавный ролик, который доказывает, что у них в отношениях с певицей все хорошо. Судя по всему, молодые люди вместе отправились за город. Возлюбленные едут в машине, поют, танцуют и сразу можно понять, что о расставании и речи быть не может.

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Фото:Instagram