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У них все хорошо: Лиам Хемсворт поделился видео с Майли Сайрус
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У них все хорошо: Лиам Хемсворт поделился видео с Майли Сайрус 

Peopletalk 56 минут назад
Фото: Peopletalk
Поклонники пары Лиама Хемсворта (28) и Майли Сайрус (25) ждут их свадьбы уже 2 года — пара обручилась в 2016-м, и звезды вроде даже и кольцами обменялись, но вчера западные СМИ сообщили, что Майли и Лиам отложили торжество на неопределенный срок. Конечно, сразу появились слухи о расставании пары.
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Инсайдер даже заявил, что пара не смогла договориться, когда же им заводить детей. «Они не могут договориться уже несколько месяцев. Майли даже никогда особо не хотела выходить замуж. И это понимали все, кроме Лиама. Его семья умоляла его очнуться, но он верил в Майли. А теперь он чувствует себя полным идиотом», — сказал он. Но, кажется, у них все хорошо! Лиам опубликовал в Instagram видео, на котором они с Майли танцуют в машине. И никакого намека на расставание!
https://www.youtube.com/watch?v=OVA4uHhgTAw
Напомним, Сайрус и Хемсворт познакомились в 2009 году на съемках фильма «Последняя песня», а в 2012-м обручились в первый раз, но расстались уже через год. В 2016-м они вновь сошлись.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/u-nih-vse-horosho-liam-hemsvort-podelilsya-video-s-majli-sajrus/
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