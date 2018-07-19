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Хмурый муж: Полину Гагарину просят побрить супруга
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Хмурый муж: Полину Гагарину просят побрить супруга 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Поклонники считают, что любимого мужчину звезды нужно отправить в парикмахерскую.
Год назад в интернете супруга Полины Гагариной известного фотографа Дмитрия Исхакова окрестили хмурым мужем. Мужчина посмеялся над таким прозвищем и даже стал его использовать как хэштег в социальных сетях. Но для хейтеров это стало поводом для постоянного обсуждения внешности Дмитрия. Стоит певице опубликовать семейный снимок, как его тут же бросаются разбирать до мельчайших подробностей.
Сейчас исполнительница находится с семьей на отдыхе в Греции и делится отпускными фотографиями. К одной из таких Гагарина попросила поклонников придумать подпись. Как же, наверное, удивилась звезда, когда прочитала, что Дмитрий похож на Санту, снежного человека, синюю бороду, да и вообще, его пора срочно побрить!
Некоторые комментаторы зашли дальше и стали писать, что первый муж певицы — актер Петр Кислов был куда симпатичнее! Девушки начали советовать Гагариной, отвести любимого к хорошему парикмахеру, чтобы сменить ему прическу и сбрить эту безумную бороду, которая превращает его в хмурого мужа.
Исполнительница пока никак не отреагировала, но скорее всего не примет рекомендации всерьез. Все-таки это ей и ее мужу решать худеть ли им, стричься ли, а не хейтерам.
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