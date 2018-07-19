Жена российского олигарха призналась в трате 1 млн рублей в день

Певица и жена олигарха Алена Кравец рассказала, что может потратить до 1 млн рублей в день.

«Иной раз я могу истратить за день очень большую сумму — до миллиона рублей! Это салоны красоты, запись песен, подарки для любимой доченьки — для нее я покупаю все самое лучшее!» — цитирует слова 33-летней певицы StarHit

Женщина заявила, что у нее не такая спокойная жизнь, как может показаться на первый взгляд. Она не привыкла экономить на себе и близких, должна следить за домом и помощницами по хозяйству, ездить на запись песен и клипов, раздавать интервью — ей приходится очень непросто.

«Я стараюсь выстроить свой график так, чтобы больше проводить время с близкими людьми. Очень люблю побаловать своих домочадцев чем-нибудь вкусненьким, приготовленным собственными руками. Мне это очень нравится делать — для меня это вовсе не обуза, а своего рода релакс. Да и для дочки хороший пример», — отметила Кравец.

Напомним, в июне она второй раз вышла замуж за олигарха Руслана, который хотел отнять у нее дочь после развода, однако и тогда она не испытывала стеснения в деньгах: по некоторым данным бывший муж оставил ей дом на Рублевке с условием, что она не будет заводить отношения с мужчинами, но застал ее с фотографом и избил ее.

Позже она решила забыть обиды и снова вышла за него замуж.