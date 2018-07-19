Дарья Жукова проводит время в компании греческого миллиардера

37-летняя Дарья Жукова отдыхает с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом.

Прошлым августом стало известно, что Роман Абрамович и Дарья Жукова приняли решение расстаться после десяти лет отношений и рождения двоих детей. Экс-супруги продолжили общаться и даже появляются вместе на светских мероприятиях, чем подогревают слухи о воссоединении.

Однако, теперь о любовных отношениях с Романом и речи быть не может. Дарья проводит свое свободное время с бойфрендом Ставросом Ниархосом.

Подруга Даши поделилась в Instagram-stories кадром, на котором пара собирается играть в теннис. На снимке видно, как светятся глаза девушки рядом с молодым человеком.

Напомним, впервые о их романе заговорили через несколько недель после ее расставания с Абрамовичем.

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Фото:Global Look Press, East News.