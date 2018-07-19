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Дарья Жукова проводит время в компании греческого миллиардера
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Дарья Жукова проводит время в компании греческого миллиардера 

WMJ.ru 36 минут назад
Фото: WMJ.ru
37-летняя Дарья Жукова отдыхает с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом.
Прошлым августом стало известно, что Роман Абрамович и Дарья Жукова приняли решение расстаться после десяти лет отношений и рождения двоих детей. Экс-супруги продолжили общаться и даже появляются вместе на светских мероприятиях, чем подогревают слухи о воссоединении.
Однако, теперь о любовных отношениях с Романом и речи быть не может. Дарья проводит свое свободное время с бойфрендом Ставросом Ниархосом.
Подруга Даши поделилась в Instagram-stories кадром, на котором пара собирается играть в теннис. На снимке видно, как светятся глаза девушки рядом с молодым человеком.
Напомним, впервые о их романе заговорили через несколько недель после ее расставания с Абрамовичем.
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Фото:Global Look Press, East News.
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