Товары народного удовлетворения: почему уральцы против презервативов

На конец прошлого года в России был зарегистрирован почти миллион ВИЧ-инфицированных. Свердловская область входит в топ-10 регионов страны с самыми высокими показателями пораженности ВИЧ. И хотя по первичной заболеваемости регион занимает лишь 13-е место, цифры все равно удручают. В 2017 году положительный результат анализа на ВИЧ был выявлен у 14 504 человек.

Экспертов особенно тревожит, что в основном инфекция передается половым путем (почти 54% от всех зараженных), а заражаются ею часто взрослые, совершенно благополучные люди, которые почему-то рискуют и выбирают опасный секс. По данным Роспотребнадзора, чаще всего вирусом иммунодефицита человека заражаются мужчины в возрасте от 30 до 44 лет.

Почему люди пренебрегают таким простым способом защиты, мы спросили у сексолога и психолога.

— Самое распространённая причина, почему люди не используют презервативы, — это миф, что они мешают получению удовольствия. Если мужчина настроен на то, что презерватив будет мешать ему наслаждаться сексом, — так и будет, — говорит психолог Марина Ведищева. — Также пара может не использовать презервативы, потому что верит в то, что партнер здоров и болезни пройдут мимо. Это является заблуждением. И это видно по статистике: за январь — апрель 2018 года в Свердловской области зафиксировано 1358 случаев заражения ВИЧ.

Сексолог Ирина Бочарова уверяет, что презервативы не снижают остроты ощущений.

— Некоторые мужчины считают, что презервативы не дают нужных ощущений, плохо влияют на эрекцию, — говорит эксперт. — Но современные презервативы тонкие и прочные, и естественность ощущений сохраняется. Существуют презервативы и для орального секса — об этом даже не все знают, ими пользуются работницы коммерческого секса, а обычных людей сложно убедить, что и при оральном сексе надо пользоваться презервативами. Есть даже специальные накладки для куннилингуса. И если есть аллергия на латекс, то это не проблема, есть и нелатексные варианты.

Сложнее с психологическим барьером. По словам Ирины Бочаровой, люди склонны доверять тем, кто хорошо выглядит, благополучен, занимается спортом. Мы представляем, что носители вируса — не такие, и полагаем, что успешный мужчина или успешная женщина следят за здоровьем и у них не может быть ВИЧ. Так люди попадают в ловушку доверия.

— Коллега рассказывала случай своей клиентки, заразившейся ВИЧ, у неё было много разных связей, но вирус она подцепила от того партнера, которому полностью доверяла и с которым прожила два года.

Сама по себе близость, объясняет сексолог, — это акт доверия, мы открываемся партнерам. В момент страсти появляется нелогичное желание доверять, и само предположение, что человек может иметь инфекцию, не вписывается в этот ход событий, а значит, и вопрос про презерватив.

Особенно сложно в этом смысле женщинам:

— Женщины иногда приходят к сексологу со страхом обидеть, оттолкнуть партнера вопросом про презерватив. Они боятся, что если предложат свой, то партнёр сочтёт ее гулящей женщиной. А ведь для женщины есть опасность не только заразиться ВИЧ или другой инфекцией, но и риск забеременеть. Но этот стыд и страх показаться гулящей часто оказывается даже сильнее страха заболеть!

С этим надо работать, убеждена эксперт, в современном мире нет ничего предосудительного в том, чтобы у свободной женщины, у которой потенциально может быть связь, носила с собой презерватив. Это часть сексуальной культуры, которую надо воспитывать в обществе.

По словам Ирины Бочаровой, необходимо делать себе установку, что нет ничего важнее здоровья и безопасности.

— Если ты предлагаешь партнёру воспользоваться презервативом — это говорит лишь о том, что ты заботишься о себе, это твоя личная безопасность. И если мужчина сам по какой-то причине не достал в нужный момент презерватив, нужно ему предложить, это нормально. И если он отказывается — а нужен ли вам такой партнёр? — говорит сексолог. — Вспомните, как долго байкеры ездили без шлемов, люди не пристёгивались в машине, но теперь это стало нормой, подобные изменения должны произойти и в нашей сексуальной культуре.

Вместе с горздравом мы разбирались в том, насколько опасна ситуация с ВИЧ, кто в группе риска и как защититься.