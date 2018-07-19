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Селена Гомес озвучила требования к будущему бойфренду
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Селена Гомес озвучила требования к будущему бойфренду 

Журнал ОК! 39 минут назад
Теперь, когда Джастин Бибер женится на Хейли Болдуин, Селена с чистой совестью может начать новые отношения. И она к ним уже готова. Инсайдер рассказал, что певица составила список с качествами, которыми должен обладать ее будущий бойфренд. Претендент на сердце артистки должен быть умным, веселым, красивым и понимающим.
Вероятно, это будет кто-то из ее отрасли. Успешный мужчина, который бы принимал ее напряженный график. Но он не обязательно должен быть знаменитостью.
Селена Гомес
Есть качества, которые Селену категорически отталкивают. Например, она не приемлет, когда мужчина публикует в своем Инстаграм миллион селфи, а также в позднее время суток ведет секретные переписки.
Она быстро влюбляется в творческих людей, которые ее вдохновляют и помогают ей развиваться.
Напомним, что буквально в феврале в отношениях Джастина Бибера и Селены Гомес царила идиллия.. Они прекрасно провели отпуск на Ямайке, где прошла свадьба отца Джастина. Папарацци сфотографировали его и Селену во время завтрака. Влюбленные не отходили друг от друга и не стеснялись демонстрировать чувства. Ранее в прессе даже ходил слух, что артисты планируют пожениться, однако в марте пара вновь распалась. Спустя несколько месяцев после расставания с Селеной Джастин закрутил роман с Хейли Болдуин, а на днях сделал ей предложение.
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Женский форум
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