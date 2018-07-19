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Экс-супруга Павла Грудинина впервые рассказала о разводе
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Экс-супруга Павла Грудинина впервые рассказала о разводе 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Развод оказался для бывшей жены Павла Грудинина большой неожиданностью. Об этом Ирина Грудинина рассказала телеканалу Москва 24. По словам экс-супруги, инициатива принадлежала супругу.
"Когда Павел Николаевич баллотировался на такой высокий пост, я была заявлена как официальная супруга, вместе с ним подавала справку о своих доходах, и во время избирательной компании вопрос развода не поднимался", — отметила женщина.
По ее словам, позднее ей пришло SMS-сообщение с приглашением в суд. Она даже не поняла по какому поводу пришла эта повестка. Чтобы разобраться в ситуации, Ирина Грудинина позвонила сыну. А тот, через некоторое время, ей все объяснил.
"Конечно для меня это было неожиданно, и очень была обидна форма именно вот этого сообщения о том, что Павел Николаевич подал на развод", — пояснила бывшая супруга. Она также опровергла заявления бывшего мужа о том, что она якобы не давала ему развода в течение девяти лет. Грудинина подчеркнула, что при первом заявлении их развели очень быстро, и все было бы также и девять лет назад, удерживать мужа она не смогла бы чисто юридически.
Дети тяжело переносят развод, добавила женщина. Она также отметила, что не ездила на суд, ее представляла адвокат, процесс завершился 16 числа. Грудинина и ее защитница ждут мотивации решения суда. Затем, скорее всего, будет раздел имущества, но иск об этом еще не подан.
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