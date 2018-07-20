Мужской взгляд: большинство из нас считает, что любовь вредит отношениям

Мужские приоритеты — какую позицию в этой иерархии занимает любовь? И что делить с мужчиной, если не верность?

В последнее время моногамия утрачивает свою актуальность и все больше переходит в разряд сказок для маленьких принцесс, которые еще не готовы узнать об обратной стороне гуляний за ручку и красивого свадебного платья. Мы решили узнать неординарное мнение одного из представителей сильного пола, Алексея, и узнать, как ему удалось на таких жизненных принципах построить счастливые отношения, которые наполнены пониманием и гармонией.

«Моим главным гуру в отношениях всегда был старший брат, который делом всей своей жизни выбрал сексологию, и я понимал, что к нему можно прийти в любой момент за советом. Когда я был подростком и меня стало интересовать, в чем же разница между сексом и отношениями, он сказал: «Член мужчины может быть с любой, а сердце только с одной». С моей подростковой психикой я никак не мог сложить эти два понятия в одно. И только сейчас, когда мне исполнился 31 год, за моими плечами накопилось много опыта, разных отношений, женщин и расставаний, я начинаю осознавать глубину и правдивость этой фразы. Благодаря ей в моей голове четко просматривается правильная модель отношений, которые будут стабильны, спокойны и гармоничны.

Больше всего я не люблю придирки со стороны женщины, ведь мы все знаем, что даже самые крепкие отношения можно разрушить постоянными скандалами, истериками и отсутствием личного пространства у мужчины. Девушки, не выносите своим мужчинам мозг, даже если имеется повод, и, поверьте, ваши отношения станут самыми трепетными на свете. Главная мужская функция — приносить деньги в семью, но мы все понимаем, что это не происходит по щелчку пальцев или от безделья, для нас очень важно быть сосредоточенными на своем ремесле, мы не сможем прикладывать нужные усилия, если наши внутренние ресурсы будут постоянно опустошать женские капризы. Лучше дать время мужчине на самореализацию, тогда и ваши мечты будут в скором времени воплощены в реальность.

Как сказал А. П. Чехов: «Дайте мне такую жену, которая, как луна, являлась бы на моем небе не каждый день».

Вот и я придерживаюсь такой же философии в отношениях. Женщина не должна быть постоянно рядом, она должна быть чем-то феерическим, что мимолетно врывается в твою жизнь, вы занимаетесь страстным сексом, очень много разговариваете на всевозможные темы, едете вместе на отдых, а затем она дает тебе время и пространство для реализации самого себя, осознания, кто ты есть на самом деле, и ощущения истинной мужской свободы. К таким женщинам хочется возвращаться, ты не теряешь свое «я» рядом с ними и всегда находишься в зоне комфорта. Женщина должна доверять и давать полную свободу. Суть не в том, с кем у меня на прошлой неделе был секс, а в том, что я все равно вернулся к ней и сейчас мы вместе ужинаем.

Это женская голова способна целыми днями и ночами мечтать, сочинять и думать об одном-единственном, у нас же все иначе. Возможно. и звучит прискорбно, но мужчины — страшные эгоисты, не способные заполнить свое сердце, голову и все свое свободное время только женщиной. Мужчина не может быть тряпкой и заниматься только тем, что будет пускать слюни по любимой, такие эмоции угнетают чувство собственного достоинства, убивают наше «эго». Мужчина априори не имеет права быть жертвой, он охотник! Женщина всегда являлась противоположностью мужчины, тем самым привлекая его, она была хранительницей семейного очага, помогала продолжить его род, была поддержкой и опорой, за это мы ценим и любим женщин. Но если она может себе позволить раствориться в этом, поставив семейные узы на первое место, то у мужчины такого права нет.

Первое место всегда занимает карьера и самореализация, ведь только тогда мы можем и правда чувствовать себя «сильным полом». Это заложено у каждого из нас в подсознании: каждая женщина хочет быть защищенной, а мы — теми, кто реализует ее потребности. Женщины должны смириться с тем, что никогда не смогут занять приоритетное место в мужской голове, всегда найдется что-то важнее. Мы можем быть партнерами во всем — в идеологии, ценностях, материальных благах, воспитании детей, — но я не могу себе позволить прыгать в омут с головой, так как моя карьера и семья всегда будут идти параллельно. Мужчина может любить, но эта любовь не поглощает его всецело, она очень объективна и размеренна. Все в нашей жизни дозированно и подлежит расчету.

С моей девушкой, на которой я вскоре женюсь, мы обо всем договорились еще на берегу. Она приняла то, что мы не будем постоянно жить вместе, на два дня в неделю я обязательно уезжаю в свою холостяцкую квартиру, где иногда собираюсь вместе в друзьями, иногда сижу в одиночестве, — в общем, делаю что хочу. Она даже не спрашивает, как я провожу это время, и правильно: меньше знаешь, крепче спишь. Зачем лишний раз напоминать ей о полигамности мужской натуры? Она и сама это прекрасно знает, благодаря ее мудрости у нас почти не бывает ссор на эту тему. Она понимает, что в любом случае я приеду домой и буду с ней.

Тем более что мы оба не придаем значения физическим мелочам, задержкам на работе и прочей фигне. Да, я хочу создать семью и хочу растить вместе детей, но при этом мы всегда знаем, кто какую позицию занимает. Поверьте, это помогает. Не нужно на мужчину надевать поводок, для вас это любовь, а для мужчины — тюрьма. У нас своя любовь, мы умеем ее испытывать, но значение у нее несколько иное. Любовь ментальна, это творческий союз и созидание одной идеи, на большее вряд ли можете рассчитывать».

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Текст: Ольга Бехтольт

Фото: Shutterstock/VOSTOCK

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