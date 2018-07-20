Простая математика: 11 мнений о том, как часто нужно заниматься сексом

В сексе нет универсальных советов и рекомендаций. О том, с какой периодичностью им заниматься, написано немало статей и книг, и все равно это индивидуально. Вот несколько историй о том, как решают этот вопрос пары разного возраста.

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«Раз в неделю, и мы планируем его заранее, поэтому знаем, когда свидание. Раньше мы так не делали, но оказалось, что так удобнее», — Мария, 39 лет.

«Обычный секс раз в неделю, оральный чаще. Иногда бывает, что нет секса по месяцу по разным причинам, но мы оба знаем, что он будет», — Анна, 26 лет.

«Один-два раза в неделю. Мы живем вместе год, много работаем, чаще просто некогда. Раньше я приезжала к нему в пятницу и оставалась до понедельника, мы могли вообще не вылезать из постели. Сейчас есть много других дел. Он говорит, что хотел бы чаще, но когда я спрашиваю, он вечно занят», — Злата, 23 года.

«Через день. Каждый день могли бы, да не очень хочется, а так сохраняется свежесть чувств. Вместе почти 10 лет», — Оксана, 30 лет.

«К сожалению для него, у меня не слишком высокое либидо. К тому же у нас плотные рабочие графики. Он любит утром, я — вечером, так что в среднем раз в неделю-две все и происходит. Бывали месяцы, когда мы вообще ни разу не занимались сексом», — Диана, 23 года.

«Я веду статистику в телефоне — 6,5 раз в месяц, то есть немного чаще раза в неделю. Бывают недели, когда секс ежедневный, бывают без него. Партнеру секс не очень-то важен, а я люблю», — Лидия, 25 лет.

«Зависит от работы, усталости и стресса. От двух раз в неделю до раза в месяц», — Татьяна, 25 лет.

«Вообще не занимаемся, мы асексуалы», — Кира, 30 лет.

«Мы стараемся делать что-то возбуждающее каждый день. Если не секс, то крепкие объятия. И получается, что секса тоже довольно много, если не пропускать дни», — Ольга, 30 лет.

«В последнее время дважды в месяц, но мы оба болели и переживали неприятные события. Обычно это бывает чаще», — Илона, 27 лет.

«Раз в неделю, в отпуске каждый день, и это меня радует. Он не любит секс в критические дни, а я очень люблю, так что договариваемся. Хотелось бы чаще, но у него нервная работа. Живем вместе около года», — Алина, 28 лет.

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