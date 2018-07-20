Как использовать вибратор правильно

Вибратор — это не просто игрушка, а секс-игрушка, поэтому вам не обойтись без инструкции по применению. Ведь все может оказаться чуть сложнее, чем кажется.

Для начала признайте, что это нормально

Использовать вибратор — не стыдно. Это совершенно нормально, даже если вы в отношениях. Скажем больше, вибратор можно использовать и вместе с партнером! Если вы никогда не пробовали, начните прямо сегодня. Это не только весело, это еще позволит вашему мужчине лучше узнать ваше тело, например. А это всегда плюс!

Найдите правильный вибратор

Вибратор — это не всегда такая штука в виде искусственного фаллоса. Вибраторы бывают разной формы, размера, цвета и так далее. Некоторые из них сделаны так, что их можно носить на цепочке вместо украшения (и никто деже не поймет, что это у вас за штука такая интересная). Для того, чтобы понять, какой подходит именно вам, надо пробовать. Ну или очень хорошо знать особенности и потребности своего тела.

Узнайте, что вам нравится

И снова о «запросах» тела: одним женщинам важно уделять внимание клитору, другие ловят кайф от стимуляции стенок влагалища. В общем, все сугубо индивидуально. Пробуйте — и найдете тот самый вариант.

Будьте готовы удивляться

Подготовьтесь к тому, что с помощью вибратора вы сможете вывести свою сексуальность на совершенно новый уровень. Женщины, которые используют эту секс игрушку, лучше знают, на что именно реагирует их тело. Вибратор поможет вам найти эрогенные зоны, о существовании которых вы могли и не подозревать. В жизни, знаете ли пригодится!

Пробуйте разные техники

Например, с помощью вибратора вы можете балансировать на грани оргазма, но не «переступать черту». Повторяйте такое «упражнение» несколько раз, а потом, наконец, дайте выход энергии. То, что вы испытаете, будет не просто круто, а очень круто.

Пользуйтесь настройками

Все эти кнопочки на вибраторе — не для красоты. С их помощью вы можете настраивать разные режимы и пробовать разные функции. В конце концов, у вас в руках игрушка. Вот и играйте в нее смелее!

Используйте вибратор во время секса

Играйте не только в одиночестве!