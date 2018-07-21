Нелепые подарки, которые могут подарить мужчины

Получать подарки от любимого мужчины всегда приятно, особенно если он угадал ваши желания или предпочтения. Но иногда у мужчин довольно необычный взгляд на то, что можно обрадовать его любимую женщину.

Впрочем, это же можно отнести и к подаркам другим близким родственницам. Особенно фантазия разыгрывается, когда нужно сделать презент к обязательной дате — на 8 Марта, Новый год или на день святого Валентина.

Некоторые мужчины искренне считают, что цветы, украшения и стильные аксессуары — это слишком банально, и радуют своих женщин чересчур практичными презентами.

Кастрюля, сковородка и другая посуда

Даже если женщина любит готовить, не нужно напоминать ей об этом и в праздники. Даже если она давно присматривалась к фирменной и очень дорогой кастрюле. Потому что иногда женщина хочет почувствовать себя не кухаркой, а возлюбленной, леди.

Бытовая техника

Нет, даже моющий пылесос последней модели не обрадует женщину, а лишь напомнит про ежедневный круг ее обязанностей. Его можно подарить просто так, не привязывая к поводу. Как и любую другую бытовую технику, даже если она не раз восхищенно рассматривала ее в витрине. Поверьте, что на украшения в соседнем отделе она смотрела с точно таким же вниманием.

Парфюмерия

Казалось бы, такой подарок должен максимально понравиться, но все люди воспринимают запахи индивидуально. Аромат, который понравился вам, необязательно вызовет восторг у вашей половинки. Тут важно знать предпочтения, и ориентироваться на те духи, которые у нее уже есть.

Крем против целлюлита или морщин

Да, такой подарок женщина может получить от мамы или подруги, и даже не расстроиться. Но если его подарите вы, женщина воспримет это как намек на то, что уже давно не так хороша, как прежде. Или даже прямую критику.

Тонометр и другие вещи, связанные со здоровьем

Тут почти такая же история. Во-первых, такие подарки намекают на возрастные особенности и неумолимый бег времени, во-вторых, просто наводят грустные мысли о собственном самочувствии.

Мяч, удочка или радиоуправляемый вертолет

А также прочие подарки такой категории. Существует категория мужчин, которая дарит своим женщинам то, что сами желали бы получить. И потом спокойно пользуются такими презентами. У женщин такие презенты вызывают недоумение или в лучшем случае улыбку. Хотя есть и исключения: в том случае, если вы разделяете общие увлечения, такой подарок может и впрямь обрадовать вашу половинку. Но только в том случае, если женщина, например, искренне увлечена рыбалкой, а не ходит туда за компанию с вами.