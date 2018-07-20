Агата Муцениеце и Павел Прилучный отметили годовщину свадьбы после крупной ссоры 

19 июля 2011 года Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально поженились. Агата взяла фамилию мужа, но решила оставить свою фамилию как псевдоним. Вчера артисты решили устроить романтическое свидание в честь годовщины и отправились в ресторан.
И хотя вчера в Москве лил дождь весь вечер, погода не испортила настроение пары. Поклонники с самого утра поздравляли влюбленных с годовщиной свадьбы и желали им долгих и счастливых лет совместной жизни.
А ведь еще месяцв назад пользователи боялись, что Агата и Павел могут развестись. Напомним, что в июне влюбленные отписались друг от друга в социальных сетях, а в скором времени Агата призналась, что у них с мужем действительно назрели проблемы в браке.
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Пара некоторое время жила раздельно, но в итоге влюбленные смогли помириться. Тогда Павел и Агата сообщили поклонникам, что они преодолели кризис в отношениях и снова живут вместе. Подписчики надеются, что артисты больше не будут ругаться и сейчас радуются каждой совместной фотографии влюбленных.
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