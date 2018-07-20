Агата Муцениеце и Павел Прилучный отметили годовщину свадьбы после крупной ссоры

19 июля 2011 года Агата Муцениеце Павел Прилучный официально поженились. Агата взяла фамилию мужа, но решила оставить свою фамилию как псевдоним. Вчера артисты решили устроить романтическое свидание в честь годовщины и отправились в ресторан.

И хотя вчера в Москве лил дождь весь вечер, погода не испортила настроение пары. Поклонники с самого утра поздравляли влюбленных с годовщиной свадьбы и желали им долгих и счастливых лет совместной жизни.

А ведь еще месяцв назад пользователи боялись, что Агата и Павел могут развестись. Напомним, что в июне влюбленные отписались друг от друга в социальных сетях, а в скором времени Агата призналась, что у них с мужем действительно назрели проблемы в браке.

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Пара некоторое время жила раздельно, но в итоге влюбленные смогли помириться. Тогда Павел и Агата сообщили поклонникам, что они преодолели кризис в отношениях и снова живут вместе. Подписчики надеются, что артисты больше не будут ругаться и сейчас радуются каждой совместной фотографии влюбленных.

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