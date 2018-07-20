Почему мужчины часто разочаровываются после свадьбы

Почему мужчины довольно часто разочаровываются после свадьбы

Нередко бывает так, что после свадьбы молодые и не опытные во многих жизненных вопросах мужчины начинают испытывать достаточно сильное разочарование. Ведь до этого его вторая половинка всегда старалась выглядеть максимально ярко и привлекательно, а на свиданиях всегда была приветливой и с интересом слушала пусть даже не самые удачные шутки. Но после заключения брака все меняется, ведь девушка не только перестает прихорашиваться перед каждой встречей со своим мужем, но и при этом начинает делать ему замечания.

Почему девушки начинают вести себя иначе после свадьбы?

Многие мужчины отмечают, что некогда прелестные и очаровательные девушки после замужества становятся настоящими «мегерами». К слову, определенное мнение по этому поводу есть и у профессиональных психологов. К примеру, американцы Кэрол Сэйджер и Пол Мартин объясняют явление пост-свадебного разочарования тем, что у мужа и жены изначально не совпадают их индивидуальные ожидания. Как правило, мужчина ждет от женщины, что после заключения брака она будет продолжать оставаться такой же ласковой, милой и даже слегка инфантильной, как и до замужества.

Но нельзя забывать о том, что после свадьбы у девушки появятся совсем другие цели и задачи. Ведь до замужества ей приходилось использовать все свои «охотничьи» навыки для того, чтобы привлечь мужчину и заманить его в свою «ловушку». При этом главными приемами, которыми пользовалась женщина, было стремление всегда выглядеть неотразимо и ухаживать за своей внешностью, способность игнорировать явные недостатки своего парня, а также желание угодить ему в чем-то ни было. Ведь это и есть основные инструменты «охотника».

В результате мужчина все-таки не устоял перед женскими чарами и решил жениться на своей девушке. После этого ее задача резко меняется, ведь теперь женщине необходимо создать семью и подготовить все, что нужно для того, чтобы завести детей. Поэтому она не может больше не замечать существенные недостатки своего супруга и делает ему различные замечания, чем вызывает у него раздражение.

Как именно меняются девушки после свадьбы?

Первое, что обычно начинают замечать мужчины — это отсутствие стремления ухаживать за собой. Ведь до брака девушка всегда старалась выглядеть неотразимо для того, чтобы парень захотел на ней жениться. Но после свадебной церемонии необходимость в этом отпадает. Из-за этого женщина может по несколько дней не использовать косметику или ходить в рваных носках. Но нужно помнить, что мужчины по своей психологии очень сильно опираются на внешность своей второй половинки.

Советы психологов в такой ситуации очень просты — помните, что ваша жена такой же человек, как и вы. И иногда она тоже просто хочет не напрягаться и отдохнуть от пусть и красивых, но совсем неудобных нарядов, в том числе облегающих платьев, длинных каблуков, косметики и прочего. Кроме того, лучше всего, если вы еще до свадьбы обсудите со своей будущей женой такие моменты, в том числе и домашний стиль одежды.