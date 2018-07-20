Саратовскую школьницу госпитализировали с травмами после секса

В Саратове в одну из областных клинических больниц госпитализировали 15‐летнюю школьницу с кровотечением и травмами после интимной близости с ее совершеннолетним молодым человеком. Об этом сообщило ИА Nation News.

Уточняется, что девушка занялась сексом по взаимному согласию, но любовные утехи закончились плачевно — телесные повреждения и кровотечение. Молодой человек пострадавшей задержан сотрудниками полиции. Ему грозит уголовная ответственность.