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Саратовскую школьницу госпитализировали с травмами после секса
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Саратовскую школьницу госпитализировали с травмами после секса 

360tv.ru 2 часа назад
В Саратове в одну из областных клинических больниц госпитализировали 15‐летнюю школьницу с кровотечением и травмами после интимной близости с ее совершеннолетним молодым человеком. Об этом сообщило ИА Nation News.
Уточняется, что девушка занялась сексом по взаимному согласию, но любовные утехи закончились плачевно — телесные повреждения и кровотечение. Молодой человек пострадавшей задержан сотрудниками полиции. Ему грозит уголовная ответственность.
По данным газеты Mirror, министр по делам малого бизнеса Великобритании и личный протеже премьера страны Терезы Мэй Эндрю Гриффитс подал в отставку из‐за громкого сексуального скандала.
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