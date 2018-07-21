Невесты рассказали о худших вещах на их свадьбах

Свадьба — один из самых важных дней в жизни пары. И случается так, что все переживания усугубляют гости, которые неадекватно ведут себя во время церемонии. В Сети можно найти полно рассказов о том, как гости испортили свадьбу невестам.

Моя подруга надела свадебное платье на мою свадьбу

"Мой бывшая соседка по комнате решила появиться на моей свадьбе в свадебном платье. Нет, это не просто белое или пышное платье, это именно свадебный наряд. Кроме того, она была в нем несколькими месяцами ранее, когда выходила замуж. "

Невестка попросила нас перевести нашу дату свадьбы

"Странное предложение поступило за две недели до того, как мы планировали провести церемонию. Она объяснила все просто: из-за ее новой работы она не хочет брать отпуск так рано. В итоге она вовсе не появилась. "

Каждый гость на моей свадьбе был кошмаром

"Если вспомнить всех гостей на нашей церемонии, это был полнейший беспорядок. Сотрудник моей матери танцевал на столе, невестка почти подралась с моей тетей за букет невесты, брат пришел в бандане и курил сигару, потягивая виски, весь вечер. Как минимум двое людей решили отоспаться на лужайке нашего дома после окончания вечера. Свекровь так напилась, что упала и чудом не сломала себе челюсть, а кузены моего новоиспеченного мужа намеревались подпалить скатерть сигарами весь вечер. "

Кто-то заказал пиццу на стойке регистрации

"Вероятно, друг моего кузена очень сильно хотел пиццу. Ведь несмотря на огромный выбор еды, он решил заказать именно ее. "

Пастор продвигал свою книгу во время нашей свадебной церемонии

"Вероятно, священник, который проводил церемонию, даже не понял, что спонсировать его книгу мы не собираемся. Кроме того, он опоздал на церемонию практически на час, а потом трижды упомянул о своей книге. "

Гостья устроила частный танец на столе

"Видимо, это был звездный час для подруги моего супруга. Она была настолько пьяна, что в итоге поднялась на стол и начала танцевать. Закончилось все феерическим падением. Удивительно то, что обычно эта девушка очень тихая. "

Моя свекровь вырезала меня из семейной фотографии

"В один момент на свадьбе свекровь попросила фото с группой гостей. Как невеста, я заняла место в группе посередине. Когда она позже попросила остаться только родственникам, чтобы сделать фото на память, я осталась стоять на месте. На что она меня упрекнула, мол, фото только с членами семьи. "

Моя кузина саботировала наш дресс-код "Мы с мужем устроили дорогую церемонию и провели ее на открытом воздухе. Количество гостей превышало 80 человек и все должно было быть изящно и элегантно. Но мало кто решил действительно послушать нас и прийти в официальном стиле. Много гостей появилось в футболках, джинсах и толстовках. Уже позже я узнала, что моя озлобленная кузина рассказала членам семьи о том, что свадьба в стиле пикника и можно приходить в чем захочется. "

Гостья решила заняться вязанием во время церемонии

"Жена одного из моих друзей, видимо, заскучала во время церемонии и начала вязать. Кроме того, она громко упрекала нас в том, что гражданская свадьба была не надлежащей в глазах Бога. "

Моя свекровь и ее собака все испортила

"Собака моей свекрови изрядно пожевала мои свадебные туфли, которые я оставила, переобувшись после церемонии. Затем свекровь заставила нас отказаться от номера для молодоженов и нам с мужем пришлось спать на раскладном диване в гостиной с той самой собакой. "

Мой дядя бросил микрофон в свадебный торт

"Мой дядя всегда отличался активной жестикуляцией во время разговора. Но в этот раз он превзошел самого себя: во время пьяной беседы он размахивал ножом, начал говорить тост на китайском языке и в итоге бросил микрофон в свадебный торт. "