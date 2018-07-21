Кто лучше целуется — мужчина или женщина

Эмоциональный и сексуальный контакты между людьми невозможно представить без поцелуев. Они могут быть легкими или долгими, тонко чувственными и очень страстными. И все-таки мужчины и женщины целуются по-разному, а вот кто из них лучше, пытались выяснить некоторые исследователи.

Поцелуи для усиления мужского влечения

Знаменитый австрийский психоаналитик, психиатр и невролог Зигмунд Фрейд в своих научных трудах объяснял природу поцелуя, как остаточное явление орального периода психосексуального развития ребенка. С рождения и до пяти лет дети не только познают мир через рот, пытаясь все попробовать на зуб, с младенческого возраста они привыкли получать таким образом удовольствие; касаясь губами материнской груди и насыщаясь молоком. Поэтому уже будучи взрослыми люди подсознательно желают пережить похожие ощущения снова и снова и получают чувственное удовлетворение от стимуляции губ по время поцелуя. Доктор Фрейд предполагал, что человек, лишенный в детстве грудного вскармливания, в дальнейшей жизни может не испытывать удовольствия от поцелуя, но в его понимании это касалось только женщин. Мужчины, наделенные от природы инстинктом полового влечения, быстро усваивают любые способы его стимуляции и развития. Поэтому даже те мальчики, которые в младенчестве не касались материнской груди, будучи взрослыми, моментально постигают «технику» поцелуя, получая от него физиологическое удовлетворение и совершенствуя эту «науку», чтобы еще больше доставить себе удовольствия. Таким образом можно сделать вывод, что мужчины в целом, исходя из своей физиологической природы, целуются лучше женщин, ведь у них эти ласки изначально нацелены на возникновение и развитие сексуального влечения, и у себя и у партнерши в том числе, чтобы удовольствие протекало более гармонично.

Женские поцелуи для оценки мужчины

Современные исследователи утверждают, что женщины придают наибольшую важность поцелуям, в то время как мужчины могут вообще обойтись без них. Группа врачей-сексологов из Бременского университета, Германия, провели исследование, в котором участвовали 257 мужчин и столько же женщин в возрасте от 18 до 58 лет. Испытуемые отвечали на вопросы о частоте оральных ласк, включая поцелуи, во время интимной близости. 66% женщин и только 34% мужчин заявили, что во время секса целуются с удовольствием. Также среди добровольцев 8,7% женщин и 11,7% мужчин признались, что никогда не целуются во время интимной близости. Помимо этого немецкие исследователи выяснили, что 76% женщин и 48% мужчин расстались со своими избранниками именно потому, что партнеры плохо целовались. Но почему для женщин поцелуи оказываются более значимым явлением, чем для мужчин? Ученые нашли ответ на этот вопрос в биологической истории развития человека. В первобытном обществе женщина выбирала отца своего будущего ребенка исходя из его физических качеств; только самый сильный и ловкий добытчик пропитания был способен содержать и оберегать беременную, а затем кормящую мать и ее беззащитного младенца от голода и опасностей. Для определения способностей мужчины, женщина оценивала не только его внешние данные. Биологи утверждают, что губы человека и особенно женского пола, в 200 раз чувствительней его кончиков пальцев. Во время поцелуя интуитивно настроенный человек может определить не только сексуальный потенциал своего партнера, его креативность, настойчивость и изобретательность, но также и вероятную с ним генетическую совместимость. В первобытном обществе такое интуитивное знание было особенно важным для обретения здорового потомства. Поэтому женщины до сих пор оценивают мужчин при помощи поцелуев, и даже в этот момент подсознательно варьируют «технические» стороны данного «процесса». Ведь чем изобретательней целуется женщина, тем наиболее полную она соберет информацию о предстоящем партнере, как о потенциальном отце своего ребенка. Хотя современные дамы не отдают себе отчет о целях подобных действиях, они все равно во время поцелуя повинуются материнскому инстинкту, скрыто действующему у них в подсознании.

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