На день рождение Селена Гомес ждёт подарок от Джастина Бибера

Завтра у всех поклонников прекрасной Селены Гомес (Selena) большой праздник: их кумир будет отмечать своё-летие. О том, сколько певица получит подарков, и говорить и не стоит, только вот будет ли среди них презент от экс-бойфренда Джастина Бибера (Justin)? Как сообщает источник, приближённый к певице, Гомес от него хочет лишь одного.

«Единственное, что Селена хочет от Джастина, — это мир и покой. Она только отошла от их болезненных отношений, находится сейчас в хорошем расположении духа, поэтому надеется, что Джастин не потревожит её букетом цветов, подарком или звонком с поздравлениями», — сообщил источник. Вероятно, Селена думает и о невесте Джастина Хейли Болдуин (Hailey), ведь его подарок заденет в первую очередь её.

«Селена уважает Джастина и его нынешние отношения, но считает это глупым — дарить подарок бывшей девушке, когда у тебя невеста», — продолжил источник. Поклонники уверены, что Селене не стоит беспокоиться. Джастин уважает её чувства. Зачем ему самому ворошить прошлое? Тем более, что сейчас он, кажется, полностью поглощён новой жизнью с Хейли и вовсю готовится к предстоящей свадьбе.