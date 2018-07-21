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Саша Зверева показала фото нового ухажера
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Саша Зверева показала фото нового ухажера 

Russianshowbiz.info 3 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Саша Зверева решила наконец-то показать «мужчину своей мечты», который пришел в ее жизнь не так давно.
Какое-то время девушка предпочитала скрывать нового бойфренда от публики, но после того, как возлюбленный сделал ей сюрприз, прилетев в Калининград, Саша сдалась и опубликовала в Инстаграме несколько фото со своей второй половинкой.
Подписчики Зверевой поздравили ее с вновь обретенным женским счастьем. О новом партнере бывшей солистки группы «Демо» пока ничего не известно, но фанаты Саши уверенны, что она скоро все им расскажет.
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