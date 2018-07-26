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Названы три знака зодиака, которые станут лучшими женами
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Названы три знака зодиака, которые станут лучшими женами 

Пятый канал 31 минуту назад
Фото: Пятый канал
Астрологи назвали знаки зодиака, которые станут лучшими женами. Как пишет «Обозреватель», счастливый брак ждет представительниц лишь трех знаков.
Овны являются яркими и нестандартными личностями, которые всегда добиваются своего. Это качество касается и личной жизни: представительницы этого знака сделают все, чтобы построить прочный союз и стать идеальной женой. Однако заполучить в жены Овна будет не так-то просто, предупреждают астрологи. Впрочем, пытаться следует не всем: эти женщины идеально совместимы лишь с Раками, Водолеями и Девами.
Отличными супругами станут и Раки. Представительницы знака — прирожденные домохозяйки, которые словно рождены для семьи. Эти женщины очень покладисты и умеют промолчать в нужный момент. Поссориться с Раками практически невозможно и они всегда первые делают шаг к примирению. При этом подходят таким идеальным знакам тоже не все — жениться на них советуют только Тельцам, Девам и Скорпионам.
В числе лучших жен оказались и Скорпионы — пылкие и страстные женщины, обладающие харизмой и острым умом. Считается, что именно представительницы этого знака являются лучшими любовницами. Женщина — Скорпион всегда четко знает, чего она хочет, а также умеет ненавязчиво подчинять мужчину себе. Она идеально сочетает в себе качества идеальной жены, отличной матери, прекрасной любовницы и интересного собеседника. Со Скорпионами совместимы Телец, Лев и Рыбы.
Ранее Пятый канал рассказывал, какие знаки зодиака имеют наименьшие шансы на успешную карьеру.
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