«Мне повезло»: бойфренд Бритни Спирс рассказал о знакомстве и отношениях с ней

36-летняя Бритни Спирс уже больше года в отношениях с 24-летним фитнес-тренером Сэмом Асгари. В окружении знаменитости считают, что у влюбленных все очень серьезно и они могут пожениться. Молодой мужчина дал интервью, в котором рассказал о романе с известной певицей, отметив, что считает себя невероятно удачливым. Его жизнь круто изменилась в лучшую сторону — у него появились любимая женщина и работа, которой он доволен.

Бойфренд Бритни Спирс Сэм Асгари откровенно рассказал о знакомстве и отношениях с популярной американской исполнительницей Бритни Спирс. Он с возлюбленной часто публикует фото и видеоролики, в которых можно увидеть их совместное времяпрепровождение. Молодой человек вспомнил, как впервые увиделся с будущей дамой сердца: «Я очень волновался перед встречей с одной из самых популярных артисток. Бабочки порхали в животе. Она подошла и сказала: „Привет, я Бритни“. На что я ответил: „Не могла бы ты повторить свое имя?“. Я хотел казаться смешным… Мне очень повезло с ней».

На вопрос о том, как он добился расположения Бритни, Сэм ответил, что ему помогли чувство юмора и харизма. Асгари, который обладает фигурой атлета, также немного рассказал о себе. Он шокировал заявлением о том, что в прошлом страдал от ожирения, его вес достиг 130 кг и мужчина решил изменить свою жизнь в лучшую сторону. Правильное питание и работа в спортзале принесли свои плоды. Он сменил работу и сейчас трудится моделью и фитнес-тренером. Красавца обрадовала новость об утверждении на роль в клипе Бритни Спирс Slumber Party, но он очень нервничал, желая произвести на нее хорошее впечатление. В соцсетях обсуждают откровения избранника поп-звезды: «Хорошо, что поделился своими эмоциями, а ведь мне казалось, что он альфонс». «Это любовь. Когда свадьба? Хотя не особо верю, что у этих отношений есть будущее».

«Мне он кажется слишком молодым и легкомысленным, лично мое мнение». «Красавец мужчина, Бритни очень повезло с ним!» «Отлично выглядят вместе, кому не нравятся — пусть не смотрят, пара красивая, счастья им!» Бритни не устает называть себя самой счастливой на свете, но недоброжелатели считают, что разница в возрасте очень заметна. Особо негативно настроенные пользователи сети считают, что со стороны влюбленные напоминают маму и сына.