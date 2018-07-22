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Психолог: вот почему мужчины до дрожи боятся красивых девушек
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Психолог: вот почему мужчины до дрожи боятся красивых девушек 

Sputnik Молдова 3 часа назад
Фото: Sputnik Молдова
Привлекательная внешность часто оказывает медвежью услугу мужчинам и женщинам, отпугивая потенциальных партнеров по жизни, которые, возможно, и не столь привлекательны, зато надежны и верны.
Как отметила гость радиостудии Sputnik Молдова психолог Людмила Семина-Гицу, мужчины и женщины с хорошими внешними данными часто идут по двум разным жизненным путям, которые, однако, приводят их к одной точке — одиночеству.
"Либо люди начинают менять партнеров, как перчатки, потому что у них настолько высокие требования, что любой маленький «косяк» со стороны партнера воспринимается как большая проблема и партнер меняется. Либо, наоборот, у людей формируется низкая самооценка вопреки прекрасной внешности и прекрасными данным ", — сказала собеседница.
По ее словам, зачастую бывает, что красотки отпугивают своими внешними данными партнеров, которые не решаются с ними знакомиться, опасаясь получить «от ворот поворот».
"К ним так редко кто-то подходит, что в тот момент, когда подошел хоть кто-то — это уже радость и счастье", — резюмировала психолог.
О том, почему красота бывает пугающей психолог рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова.
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