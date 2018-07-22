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Зачем вам, женщины, раньше на пенсию?
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Зачем вам, женщины, раньше на пенсию? 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В России повышают пенсионный возраст. Но каким-то странным образом. У женщин снова необоснованные льготы.
Напомню, возраст выхода на пенсию правительство предлагает поднять до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Потом было озвучено уточнение — возможно, для женщин снизим планку до 60. Ну, чтобы разница в возрасте выхода была как сейчас — в пять лет.
И вот я чего не понимаю. Согласно данным Росстата, средняя продолжительность жизни наших мужчин в 2017 году составила 66,5 года. Женщин — 77. Так почему женщины должны выходить на пенсию раньше? В 63 или 60 — не суть важно. Раньше мужчин почему? Может быть, они больше мужчин работают? Буквально живут на заводах и в офисах?
Да нет, я не заметил. Как правило, это мужчина «всегда на работе». А женщина — во всяком случае детная или замужняя — как-то тихо, бочком-бочком и сваливает. Если, конечно, она не топ-менеджер. Да это и из зарплат ясно — у мужиков, в целом по предприятию, они выше. И любой руководитель знает — дело не в гендерном неравенстве, а просто в том, что мужчины работают больше.
Больше работаешь — больше зарабатываешь. Логично. При этом, надо понимать, именно от того, что мужчины больше работают, они меньше живут. Вы скажете — а как же курение, алкоголь и прочие нездоровые привычки? А это, как правило, способ снять стресс, с работой же и связанный. Дождутся пятницы и пьют. В субботу добавляют.
Что такое пенсия? Это не подачка. Это, по идее, выплата человеку, который по состоянию здоровья уже не может работать. Ну устал он, выдохся, и государство берет его на содержание. Что справедливо. Если учесть, что мужчины в среднем доживают до 66,5 года, а женщины — до 77, то получается — первые выдыхаются значительно раньше. А женщины позже.
В том числе потому что, например, не заняты на тяжелом производстве. Кладут асфальт, строят в любую погоду дома, водят 30-тонные фуры и поезда в метро — мужчины. Есть официально, еще в 2000 году, утвержденный список работ, на которых в нашей стране запрещено задействовать женщин. В списке… 456 пунктов. Женщину не пустят работать водителем бульдозера, копать землю и даже плотничать. Это «преференция» мужчин.
Так стоит ли удивляться, что какой-нибудь арматурщик или кровельщик уже после 50 очень похож на старика. Но на пенсию раньше уйдет его жена, работающая кассиром в супермаркете, где зимой тепло, а летом — приятная прохлада.
Вы спросите, а как же дети?! Рожать и воспитывать — тоже работа. Не надо мне про детей. У меня самого их трое. И, как сказала недавно жена, «я рожала их в первую очередь для себя». И она, домохозяйка, уйдет на пенсию раньше меня. Нет, лично я не против. Но где тут, простите, хоть какая-то логика?
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