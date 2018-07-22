Женщины Средней Азии убегают к русским

Положение женщин в Средней Азии продолжает оставаться незавидным. Ранние браки, домашнее насилие, дискриминация на работе и хамство на улицах — вполне обыденные явления. Власти государств пытаются изменить ситуацию законодательными мерами, но особого успеха добиться пока не удалось. Основная причина, почему женщин унижают, заложена в традиционных устоях обществ среднеазиатских республик.

Бьют и запрещают учиться

Быт и нравы региона второй половины XIX века, спустя небольшое время после присоединения к России, описал великий русский художник Василий Верещагин в своих записках «Из путешествия по Средней Азии». Рассказал живописец в том числе и о невольничьих рынках, на которых для сексуальных утех продавали девушек и малолетних мальчиков. С приходом русских ситуация начала меняться в лучшую сторону. После развала Советского Союза многие русские покинули Среднюю Азию, и в регион вернулись дикие порядки, от которых бегут в Россию и представители титульных наций.

17 июля 2018 года стало известно, что женщины Таджикистана обратились к мэру Душанбе с просьбой защитить их от хамства со стороны мужчин на улицах города. Начинается письмо, в соответствии с традициями Востока, с большой благодарности градоначальнику за благоустройство дворов. Далее женщины пишут, что незнакомые мужчины считают нормой оскорблять их в публичных местах нецензурной бранью и нарушать личное пространство. Заканчивается обращение жалобой на бездействие сотрудников правоохранительных органов и обеспокоенностью, что от насилия могут пострадать и иностранки, а это не будет способствовать укреплению положительного имиджа Таджикистана в мире.

По данным правозащитных организаций, около 80% таджикских женщин оказываются жертвами домашнего насилия. «Насилию подвергаются женщины как с высшим образованием, так и без образования, работающие женщины и безработные, горожанки и сельские жительницы. Очень часто мужья запрещают жёнам и подругам учиться или работать. Причём многие мужчины при этом сами достаточны образованы», — говорит председатель коалиции общественных объединений Таджикистана Татьяна Бозрикова.

Развод по телефону

Ежегодно более пяти тысяч женщин Таджикистана обращаются в правозащитные центры. Их истории очень похожи: отец запретил учиться, в 15 лет выдали замуж, родила троих детей, муж бьёт, а его родственники считают это нормой. Идти необразованной женщине с детьми некуда, и ей приходится терпеть. Мужчины в свою очередь не считают, что несут какую-либо ответственность за семью. Большинство браков заключается без государственной регистрации, через религиозный обряд. До недавнего времени в Таджикистане была распространена практика разводов по телефону: муж уезжал на заработки в Россию, а потом звонил супруге и объявлял, что она ему больше не жена и должна покинуть дом. И при наличии мужа и при его отсутствии жизнь таджикских женщин тяжела. Медицинская статистика говорит, что примерно 5% женщин пытались покончить с собой, у 70% наблюдаются расстройства психики.

Не лучше ситуация и в соседних республиках. По данным международных правозащитных организаций, в Киргизии до 20% браков заключаются вопреки воле невесты. Мужчина просто похищает приглянувшуюся девушку, насилует её, а потом повязывает ей на голову белый платок. Согласно традициям, если платок повязали, то отвертеться уже нельзя — приходится становиться женой и позже терпеть издевательства. Тем более, что лишившуюся невинности девицу замуж уже никто по любви не возьмёт, единственный выход — стать второй или третьей женой какого-нибудь старика. «Патриархальные устои — корень многих проблем киргизских женщин. В Киргизии есть такое выражение „Эл эмне дейт?“, оно переводится как „Что скажут люди?“. Это желание соответствовать всем параметрам, которые были установлены патриархальным обществом», — объясняет гендерный специалист Умутай Даулетова.

По статистике, 13% девушек выходят замуж несовершеннолетними. Такие браки также не регистрируются госорганами. Киргизские женщины тоже сталкиваются с разводами по телефону. Постоянные побои стали настолько привычными, что, согласно опросам, 28% женщин считают рукоприкладство вполне оправданным, если подгорела еда, а 51% — в случае, если жена вышла из дома, не предупредив мужа.

По данным правозащитных структур, немного лучше обстоит дело с положением женщин в Казахстане и Узбекистане. Однако и там домашнее насилие, заключение брака без согласия невесты тоже распространены.

Когда насилует государство

Иначе дело обстоит в Туркмении. Там больше всего бед женщины терпят не от мужчин и общественного мнения, а от государственной политики. В этом году в консервативной Саудовской Аравии представителям слабого пола разрешили водить автомобиль, одновременно в Туркмении это право у женщин отобрали. Но больше всего по женщинам бьют не запреты, а экономическая стратегия руководства страны, сделавшая женщин главными кормильцами в семье. В 1990-е годы после закрытия заводов и фабрик мужчины пытались прокормить родных тем, что привозили из-за границы товары и продавали их на внутреннем рынке. Но очень скоро пограничники, таможенники и полицейские сообразили, что новоявленных бизнесменов можно безнаказанно обыскивать и грабить, а в случае возмущения заводить уголовные дела. И тогда возить товары стали женщины, которых силовики-мужчины считают обыскивать ниже своего достоинства. Сейчас, когда выезд за рубеж был сильно усложнён, многие представительницы прекрасного пола занялись проституцией. В условиях, когда это единственный источник дохода для семьи, отношение к любви за деньги стало более терпимым.

Спокойно относятся в Туркмении и к половым связям вне брака. В 1990-е тысячи молодых людей умерли от наркотиков или погибли в связанных с наркотиками криминальных войнах. Девушкам просто не за кого выходить замуж. И если раньше родственники презирали женщину, которая имела секс до брака, то сейчас они советуют не вышедшим замуж девушкам родить от кого-нибудь, чтобы в старости не остаться одной.

Не улучшают жизнь прекрасного пола в Туркмении и многочисленные государственные праздники. Чтобы руководство страны могло увидеть красочное шоу, работники образования, здравоохранения, культуры и социальной сферы (большинство из них женщины) вынуждены целыми днями репетировать.

Художник Верещагин писал, что недовольные домашним насилием или общими окружающими порядками женщины шантажировали мужей тем, что могут уйти к русским. Сейчас в России на сайтах с базами данных проституток можно встретить немало анкет женщин, приехавших из Средней Азии. Большинство из них ставят отметку «только для славян».