Нюта рассказала о наболевшем

Певица Нюта опубликовала в Инстаграме большой пост на тему взаимоотношений людей.

Девушка задалась вопросом, почему многие уважают только тех людей, которые ведут себя максимально эгоистично, а парни — влюбляются в настоящих стерв. Нюта уверена, что такие отрицательные качества характера есть в каждом человеке, но умные люди пытаются подавить негатив, стать более добрыми и уравновешенными. Остальные же считают стервозность своим козырем и всячески ее показывают.

Певица на собственном опыте поняла, что уважительное отношение часто принимают бесхребетность. В результате люди садятся на шею Нюте, а она страдает от этого. Когда девушка начинает злиться и меняет поведение, окружающие сразу понимают ошибку и ведут себя нормально, но при этом называют Нюту слишком требовательной и даже «стервозной».

Певице не нравится такое положение вещей, она хочет оставаться собой — спокойной, доброй, вежливой девушкой, но при этом желает, чтобы с ней считались и относились уважительно.