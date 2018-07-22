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Сара Джессика Паркер с мужем и детьми на отдыхе в Портофино
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Сара Джессика Паркер с мужем и детьми на отдыхе в Портофино 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
На этой неделе Сара Джессика Паркер вместе с мужем и детьми отправилась в Италию. Сейчас звездное семейство полным составом отдыхает в Портофино, плавая на яхте, осматривая местные достопримечательности и посещая рестораны. Так, вчера вечером папарацци удалось запечатлеть семью в полном составе: Сара вместе с мужем Мэттью Бродериком, 9-летними близнецами Табитой и Мэрион, а также 15-летним сыном Джеймсом отправилась на ужин. Для вечерней прогулки 53-летняя звезда «Секса в большом городе» выбрала розовый топ на тонких бретелях и разлетающуюся юбку миди изумрудного цвета. Паркер отказалась от каблуков в пользу удобных босоножек на плоской подошве.
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Женский форум
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