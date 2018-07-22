Что важно знать, чтобы получить удовольствие от анального секса

Анальный секс для большинства до сих пор является чем-то противоестественным, но одновременно и очень притягательным. Довольно много пар решаются попробовать этот «запретный плод», но одним он может принести разочарование, а другим — море удовольствия. В чем же секрет? Как получить удовольствие и избежать распространенных ошибок?

18+

Для начала давай развенчаем устоявшийся миф о том, что анальный секс приятен только мужчине. Область ануса является одной из самых сильных эрогенных зон человека, так как в ней сосредоточено достаточно большое количество нервных окончаний. Соответственно, при правильной стимуляции девушка может получить гораздо большее удовольствие, чем ее партнер.

Второму распространенному мифу об анальном сексе мы обязаны порноиндустрии. Как правило, в любом порнофильме анальный секс представлен как что-то само собой разумеющееся и мало отличающееся от обычного вагинального секса. Все актрисы легко соглашаются на анальное проникновение, а их партнеры проделывают это с такой поразительной легкостью, что диву даешься. Но не стоит забывать, что это поставленные сцены и не более чем игра профессиональных актеров. На самом деле «внезапного» анального секса быть не может, к нему необходимо подготавливаться и следовать четким правилам «в процессе».

Если женщина еще не пробовала заниматься анальным сексом, тогда желательно за несколько дней до предстоящего акта начать тренировать мышцы ануса. Можно использовать анальные бусы или стразу для плавного растягивания и расслабления мышц, вводя сначала шарики малого диаметра и увеличивая его постепенно.

Силиконовая анальная втулка California Exotic L’Amour

Кроме того, не лишним будет вспомнить о банальной гигиене. Если есть возможность, можно воспользоваться специальным анальным душем, который продается в большинстве секс-шопов.

Душ для интимной гигиены California Exotic Booty Blaster

Основным препятствием на пути получения удовольствия от анального секса является наша физиологическая особенность сжимать мышцы ануса, когда нам страшно. А это, в свою очередь, может привести к неприятным и болезненным ощущениям во время введения члена. Прежде всего женщине необходимо расслабиться — здесь подойдет умение дышать «животом». Ну и, конечно, необходимо полностью доверять своему партнеру. Прелюдия и предварительные ласки являются наиболее важным этапом при занятии анальным сексом. Идеальным вариантом будет, если женщина получит один или несколько оргазмов перед анальным проникновением, так как это вызовет дополнительный приток крови к половым органам и поможет как следует расслабиться.

Перед непосредственным введением члена, необходимо как следует промассировать анус с помощью пальцев. Больно не должно быть в принципе. Если же появляется чувство какого-то дискомфорта, остановитесь и уделите большее внимание расслаблению.

При занятии анальным сексом необходимо использовать презерватив, потому что риск заражения инфекцией в данном случае в несколько раз выше.

Особо прочные презервативы Masculan Ultra Strong

Важно использовать большое количество смазки, желательно на силиконовой основе. Но не стоит прибегать к помощи смазок, содержащих анестезирующие вещества, так как женщина должна почувствовать дискомфорт, если, например, член входит не под правильным углом, и изменить положение тела.

Концентрированный анальный лубрикант Pjur Back Door Glide, 100 мл В отличие от вагинального секса, при занятии анальным сексом движениями лучше руководить женщине, так как мужчина не чувствует, правильно он входит или нет. Движения должны быть плавными и как бы ввинчивающимися, старайтесь избегать резких толчков.

Лучше начинать введение члена в миссионерской позе, когда женщина может легко управлять ситуацией. Также подходят поза «ложки» на боку или «догги-стайл», но уже после проникновения в миссионерской позе.

Не стоит часто заниматься анальным сексом, ведь мышцы ануса не приспособлены для такого рода деятельности. Частые проникновения могут их достаточно сильно растянуть и вызвать дискомфорт. Лучше придерживаться интервала 1 раз в 10 дней.

Благодарим за помощь в подготовке материала интернет-гипермаркет Condom-Shop.ru Читайте НАС ВКонтакте